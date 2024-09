Kickl erhöht den Druck

Wer Zuwanderern grundsätzlich ablehnend gegenübersteht, darf sich nicht wundern, auch begehrte Fachkräfte unter ihnen zu verschrecken.

Österreich wehrt sich dagegen, ein Zuwanderungsland zu sein. Türkise brachten das im Frühjahr durch einen Slogan zum Ausdruck, den sie nach kurzer Zeit zurücknahmen: "Tradition statt Multikulti". Freiheitliche forderten in der Vergangenheit schon einmal, jegliche Zuwanderung zu stoppen. In ihrem Wahlprogramm weichen Herbert Kickl und Co. insofern davon ab, als sie zwischen "eingeladenen und nicht eingeladenen Fremden" unterscheiden. Als eingeladene Fremde werden Fachkräfte bezeichnet.

Der Haken: Das eine schließt das andere aus. Wer einer Masse signalisiert, unerwünscht zu sein, riskiert auch, jene abzuschrecken, die er haben möchte. Genauer: Wer Zuwanderung grundsätzlich eher nur als Problem darstellt, bürokratische Schikanen duldet und letzten Endes auch extrem restriktiv ist bei Einbürgerungen, darf sich nicht wundern, im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe einen schweren Stand zu haben.

Die OECD, ein Zusammenschluss von 38 Industrienationen, hat erhoben, wie attraktiv ihre Mitgliedsländer zum Beispiel für ausländische Fachkräfte sind. Ergebnis: Im europäischen Vergleich schneidet Österreich ziemlich schlecht ab – weit abgeschlagen hinter den Topnationen Schweden, Schweiz und Norwegen, im hinteren Drittel zwischen Spanien und Tschechien liegend; Schlusslichter sind Polen und Griechenland.

Was nach Darstellung der OECD am ehesten dafür spricht, in die Alpenrepublik zu übersiedeln, ist die Lebensqualität. Dürftige Werte gibt es für Österreich jedoch aufgrund der hohen Steuer- und Abgabenquote und im Hinblick auf Fragen wie jene, ob man hier willkommen ist und wie es um die allgemeine Stimmungslage gegenüber Zuwanderern bestellt ist. Da sind hochqualifizierte Arbeitskräfte laut der Organisation in anderen Ländern besser aufgehoben.