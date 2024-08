Pinke Aussichten

Zu einem Wahlkampf gehört, dass sich da und dort Vorstellungen durchsetzen, die schlüssig wirken. Zum Beispiel jene, dass es nach dem Urnengang am 29. September eine türkis-rot-pinke Regierung geben werde. Es ist nicht ganz illusorisch: Die ÖVP schließt eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl (FPÖ) aus und die FPÖ wird Kickl kaum fallen lassen, damit Blau-Türkis möglich wird. Außerdem hat sich die Volkspartei von den Grünen entfernt, mag mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nichts mehr zu tun haben.

Türkis-Rot-Pink ist jedoch alles andere als fix. So muss die ÖVP erst vor der SPÖ landen. Ob ihr das gelingt, ist offen. Gelingt es ihr und lässt sie sich auf eine "Große Koalition plus" ein, an der grundsätzlich auch in der SPÖ Interesse besteht, ist NEOS als dritte Partei im Bunde ungleich naheliegender für sie als Grüne. Mit NEOS würde es etwa eine klare koalitionsinterne Mehrheit gegen die SPÖ-Forderung geben, eine Erbschaftssteuer einzuführen. So könnte eine solche verhindert werden. Das ist Türkisen wichtig.

Aber es ist Zukunftsmusik. Auch NEOS braucht ein passables Wahlergebnis. Umfrageergebnisse sind vielversprechend. Sicher ist jedoch nichts: Vor der EU-Wahl wurden der Partei von Beate Meinl-Reisinger bis zu 15 Prozent ausgewiesen. Geworden sind es zehn.

Warum? Unter anderem, weil sie Wähler hat, die sehr unterschiedlich ticken und oft auch stimmungsgetrieben sind. Das kommt etwa dadurch zum Ausdruck, dass 2022 Zehntausende den "Anti-Politiker" Dominik Wlazny als Präsidentschaftskandidat unterstützten. Oder dass bei der Salzburger Landtagswahl 2023 ein Sechstel all jener, die fünf Jahre zuvor NEOS ihre Stimme gegeben hatten, zur KPÖ wechselten. Das ist eine Warnung für Meinl-Reisinger und Co. Zumal Wlazny und die KPÖ jetzt auch bei der Nationalratswahl antreten.