Nicht einmal für Babler ist das Rennen schon gelaufen

Asyl und Migration gelten als wahlentscheidende Themen. Multiple Krisen und das, was Parteien und Politiker daraus machen, gehören dabei jedoch mehr denn je mitberücksichtigt.

Die Themenlage hat sich rückentwickelt: Galten vorübergehend Inflation und Teuerung als wahlentscheidend, so sind es jetzt wieder Asyl und Migration. Kein Wunder? Es hat nicht nur mit der massiven Zuwanderung in den vergangenen Jahren zu tun oder mit Schlagzeilen, für die Islamisten sorgen. Es geht um mehr. Multiple Krisen und vor allem das, was Parteien und Politiker daraus machen, wirken verstärkend.

Schon länger auffallend ist, dass die FPÖ, die keine Asylanträge mehr zulassen und "Remigration" betreiben möchte, ihre größten Wahlerfolge in ländlichen Regionen erzielt, in denen es kaum Zu-, sondern eher sogar Abwanderung gibt, in denen Gasthäuser und Geschäfte zusperren und somit ein Niedergang sichtbar ist und in denen Fremde oft fremd sind und gegen die sich daher umso leichter Stimmung machen lässt.

Neu ist ein verstärkender Effekt infolge von Krisen von Corona über Teuerung bis Krieg in Europa. Mehr und mehr Menschen befürchten, dass sich ihr persönlicher Lebensstandard in den kommenden Jahren verschlechtern wird. Extrem ist es bei all jenen, die sich selbst bei Eurobarometer-Erhebungen der Arbeiterklasse zuordnen. Bei ihnen rechnen über 50 Prozent mit einer Verschlechterung. These: Hier greifen freiheitliche, aber auch türkise Botschaften wie "Schluss der Zuwanderung ins Sozialsystem" ganz besonders. Sie vermitteln den Eindruck, dass die eigenen Leute zu kämpfen haben, weil etwa Geflüchteten geholfen werde und das durch einen "Asylstopp" beendet werden könnte.

Das färbt ab. Auch darauf, wie Zu- oder Einwanderer im Allgemeinen gesehen werden. Eine Mehrheit aller Österreicher sagt, sie würden einen positiven Beitrag für das Land leisten. Bei Arbeiterinnen und Arbeitern allein ist es laut Eurobarometer-Detailauswertung genau umgekehrt: Nur 24 Prozent sehen einen positiven Beitrag, 66 Prozent alles andere als einen solchen.