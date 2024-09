„Der Wahlkampf hat jetzt Pause!“, stellt ÖVP-Chef Karl Nehammer als Kanzler fest. Es ist der zweite Tag der Hochwasserkatastrophe 2024. Im Sinne einer Feststellung des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick, wonach man nicht nicht kommunizieren kann, ist in Wirklichkeit natürlich keine Pause.

Wahlkampf ist nicht nur, wenn gestritten wird. In einer Krise ist Wahlkampf viel mehr als sonst, sich in den Augen der Wähler angemessen zu verhalten. Das kann dann sogar wirklich entscheidenden Einfluss auf den Wahlausgang haben, wie man aus der Geschichte weiß.

Insofern hat Nehammer einen Vorteil: Er kann punkten, wenn er als Kanzler sichtbar an der Spitze des staatlichen Krisenmanagements steht und es ihm gelingt, Besonnen- und Betroffenheit zu vermitteln.

Das gilt umso mehr als es im Katastrophenfall zunächst auf die Exekutive ankommt, zu deren Führung Nehammer gehört. Oppositionsvertreter wie Herbert Kickl (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) tun das nicht. Auch für sie ist relevant, wie sie auftreten, profilieren können sie sich jedoch schwer. Andreas Babler (SPÖ) wiederum hat als Bürgermeister von Traiskirchen im Hochwassereinsatz eine Funktion, in der er sich auch öffentlich präsentiert, sie aber ist von ihrer Bedeutung her nicht vergleichbar mit der des Kanzlers. Bei Grünen-Sprecher Werner Kogler (Vizekanzler) ist es ähnlich.

Auf der anderen Seite ist das Potenzial für Nehammer begrenzt: Diese Katastrophe fällt in eine Zeit voller Krisen, in der sich Stimmungslagen massiv verändert haben, in der sich nach Corona, Teuerung und türkisen Korruptionsaffären etwa eine Mehrheit nichts mehr erwartet von einem Kanzler und ÖVP-Chef, ja ihm misstraut und längst den Entschluss gefasst hat, am 29. September zu Hause zu bleiben oder etwa Kickl zu wählen – und sich das in ein, zwei Wochen kaum anders überlegen wird.