UNO-Artenschutzkonferenz mit zentralen Naturschutzbeschlüssen

"Das war's. Perfekt", sagte der armenische Umweltminister und COP17-Präsident Hambardsum Matewosjan, als zwei zentrale Dokumente verabschiedet waren. Die Verhandlungen hatten länger gedauert als geplant, weitere Beratungen zogen sich bis in den Samstagmorgen. Die endgültigen Fassungen der angenommenen Texte lagen zunächst nicht vor. Unklar blieb daher, welche Vorschläge aus den zuvor kursierenden Entwürfen tatsächlich beschlossen wurden.

Eines der Dokumente betrifft eine erste weltweite Bestandsaufnahme des Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal von 2022. Darin hatten sich die Staaten auf 23 Ziele bis 2030 verpflichtet, darunter den Schutz von mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen. Laut einem UNO-Bericht hinkt die internationale Gemeinschaft bei fast allen Zielen hinterher. Ein Verhandlungsentwurf forderte deshalb beschleunigte Anstrengungen gegen den Verlust der biologischen Vielfalt.

Für Österreich nahm Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) an der COP17 teil. Er und das österreichische Verhandlungsteam unterstützten auf Ersuchen der irischen EU-Ratspräsidentschaft gemeinsam mit Finnland und Belgien die Verhandlungen im Namen der EU rund um das Thema "Digitale Sequenzinformationen" (DSI). Totschnig gratulierte in einer Aussendung am Samstag dem armenischen Vorsitz zum "erfolgreichen Ergebnis" und hielt fest, dass man sich bei der DSI-Thematik darauf geeinigt habe, den Mechanismus rund um die Nutzung und Vergütung digitaler Sequenzinformationen im Rahmen einer zeitlich befristeten Testphase operativ umzusetzen. Er freue sich, dass Österreich hier einen Beitrag leisten konnte. Dass die COP17 mit einer Einigung abgeschlossen werden konnte, sei "ein erfreulicher Erfolg für den Schutz der weltweiten, vielfältigen Tier-und Pflanzenwelt."

Umweltschützer reagierten erleichtert, aber zurückhaltend. Die Einigung sei "nicht besonders aufregend oder detailliert", sagte Catherine Weller von der Organisation Fauna & Flora der Nachrichtenagentur AFP. Dass die Staaten überhaupt eine Verständigung erzielt hätten, sei aber eine gute Nachricht.

Besonders umstritten war der Abbau von Subventionen und anderen finanziellen Anreizen, die der Natur schaden, etwa für fossile Energieträger, intensive Landwirtschaft und Überfischung. Obwohl sich die Staaten verpflichtet haben, diese Förderung bis 2030 jährlich um mindestens 500 Milliarden Dollar zu verringern, fließen Schätzungen zufolge weiterhin rund 2,4 Billionen Dollar pro Jahr in solche Anreize.

Ein Unterhändler aus einem Industrieland sprach dagegen von "Fortschritten im Schneckentempo". Insbesondere bei der Finanzierung des Naturschutzes und beim Abbau umweltschädlicher Subventionen blieben die Staaten bei der COP17 hinter der notwendigen Ambition zurück, schrieb der WWF in einer Aussendung und bewertete die Konferenz als "verpasste Chance"."Die Naturzerstörung weiter zu finanzieren und beim Schutz zu sparen, ist eine Politik der organisierten Verantwortungslosigkeit", sagt Georg Scattolin, Artenschutzexperte beim WWF Österreich. Auch Österreich müsse seine Zusagen einlösen. Der WWF fordert hier von Bund und Ländern eine verlässliche Finanzierung des Naturschutzes, den Abbau umweltschädlicher Subventionen sowie einen ambitionierten Plan zur Wiederherstellung geschädigter Natur.

Ein zweiter Beschluss betrifft die Finanzierung des Naturschutzes. Nach Schätzungen fehlen jährlich rund 700 Milliarden Dollar (626,6 Mrd. Euro), um etwa gefährdete Arten, Wälder und Feuchtgebiete ausreichend zu schützen. Die EU drang darauf, wirtschaftsstarke Schwellenländer wie China stärker heranzuziehen. Ein Entwurf sah vor, dass weitere Staaten sich freiwillig als Geldgeber melden könnten. Ob dies Eingang in den endgültigen Text fand, war zunächst unklar.

Auch die Zukunft des sogenannten Cali-Fonds sorgte für Streit. Er soll Unternehmen, die genetische Daten von Pflanzen und anderen Organismen nutzen, an den Kosten des Naturschutzes beteiligen. Seit seinem Start Anfang 2025 kamen jedoch nur rund 10.000 Dollar zusammen, obwohl jährlich eine Milliarde Dollar angestrebt wird. Die zwei zentralen Hauptstreitpunkte der Verhandlungen waren die Ausgestaltung des Cali-Fonds sowie die Rechte indigener Völker, hieß es von Greenpeace Österreich. Ihre Selbstbestimmung blieb im Abschlusstext unzureichend verankert, da offene Fragen zu ihrer eigenständigen Repräsentanz im neuen Gremium für indigene und lokale Bevölkerungen (SB8j) auf die nächste Konferenz vertagt wurden.

Die NGO fordert von Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) und der gesamten Regierung eine Naturschutzoffensive für Österreich. Ursula Bittner, Artenschutzexpertin bei Greenpeace in Österreich trat unter anderem für die "rasche Erhöhung der streng geschützten Flächen auf mindestens zehn Prozent" ein.

Auch um die wissenschaftlichen Grundlagen des Artenschutzes wurde heftig gestritten. Umweltschützer warfen einigen Staaten vor, diese schwächen zu wollen. Alfred DeGemmis von der Wildlife Conservation Society kritisierte, die aus Klimaverhandlungen bekannten Blockadetaktiken hätten nun auch die Biodiversitätsgespräche erreicht.

Bei der Wahl des Gastgebers für die COP18 setzte sich Ecuador am frühen Samstagmorgen in geheimer Abstimmung mit 55 zu 53 Stimmen knapp gegen Panama durch. Das nächste Treffen soll 2028 in Quito stattfinden. Schon 2024 waren die Verhandlungen über die Naturschutzfinanzierung auf der vorherigen Konferenz in Kolumbien ohne Einigung geblieben. Erst bei Nachverhandlungen 2025 in Rom gelang ein Kompromiss.