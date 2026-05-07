Vorfreude auf Paul McCartneys neues Album

"Ich überlege mir ein paar Dinge, die ich dazu sagen kann", scherzt er. Tatsächlich wirkt an diesem Nachmittag einiges improvisiert und dadurch umso authentischer. "Andere Leute hätten sich wahrscheinlich vorbereitet, wenn sie wüssten, dass sie so etwas machen", sagt McCartney grinsend. "Aber mir ist das egal."

Zu Beginn spielt er drei Akkorde, die gewissermaßen der Ursprung des Albums, das am 29. Mai erscheinen wird, waren. Bei einem Treffen mit Produzent Andrew Watt in Los Angeles führte eins zum anderen. McCartney wollte angeblich nur etwas plaudern und einen Tee trinken. "Spiel mal etwas", habe Watt gesagt. McCartney habe geantwortet, dass er Linkshänder sei. Daraufhin habe ihm Watt eine Linkshänder-Gitarre in die Hand gedrückt. Wenige Akkorde später sei die Idee für den ersten Song entstanden.

Multi-Instrumentalist und Songwriter Watt gilt als Produzent der Stunde. Justin Bieber, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne und David Gilmour sind nur einige der Namen, die seine Dienste in Anspruch nahmen. Auch das kommende Album der Rolling Stones, "Foreign Tongues", und den Vorgänger "Hackney Diamonds" produzierte Watt, der auch als Songwriter beteiligt war und mehrere Instrumente spielte. Reviews unterliegen einer Sperrfrist. Aber so viel darf verraten werden: Auch Watts Kooperation mit McCartney war äußerst fruchtbar.

Ein Highlight für Beatles-Fans ist der Gastauftritt von Ringo Starr, der bei "Home To Us" mitwirkt. Kaum zu glauben: Laut McCartney ist es das erste gemeinsame Duett der beiden Ex-Beatles. Er habe Ringo gebeten, mal bei Watt vorbeizuschauen, schließlich leben beide in Los Angeles. "Ringo ist ins Studio gekommen und hat ein wenig getrommelt", erzählt er. Auf dieser Basis schrieb McCartney einen Song über Erinnerungen an die Jugend in Liverpool. "Es geht darum, wo wir herkommen."

Wie schon die erste Single "Days We Left Behind" drehen sich viele Songs auf "The Boys Of Dungeon Lane" um Erinnerungen an die Vergangenheit. McCartney erzählt von einem Mädchen aus der Nachbarschaft, von alten Freunden, von seinen Eltern, der Nachkriegszeit in Liverpool und vom Trampen mit George Harrison. Weitere Inspirationen lieferten so unterschiedliche Themen wie die Corona-Pandemie oder das Glastonbury-Festival.

Sein Alter merkt man dem 83-Jährigen wahrlich nicht an. McCartney zeigt sich bei dem rund 90-minütigen Event in Abbey Road humorvoll und spontan. Musik macht Sir Paul nur noch, weil er Lust dazu hat. "Es ist mein Hobby", sagt er. Während die 14 Songs von seinem ersten Studioalbum seit fünf Jahren erklingen, bewegt er die Lippen textsicher. Nicht nur seine Fans freuen sich auf "The Boys Of Dungeon Lane", sondern eindeutig auch McCartney selbst.

(Von Philip Dethlefs/dpa)