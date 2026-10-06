Vanessa Mai über Auto-Einbruch: "Fühlt sich so eklig an"

"Und dann habe ich gerade Tränen in die Augen bekommen, weil mir eingefallen ist, dass ich in meiner Handtasche, also in meinem Geldbeutel sind natürlich auch Fotos drin und so Glücksklees", sagte Mai im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert (30).

Sie ärgere sich sehr über sich selbst, dass sie so viele Dinge im Wagen gelassen habe, sagte Mai. Normalerweise lasse sie nie ihre Wertsachen im Auto, dieses Mal sei sie müde gewesen und habe am nächsten Morgen Zeit sparen wollen. "Jetzt denke ich einfach so, wie dumm, dumm, wie dumm, dumm, dumm, einfach nur diese Sachen da drin zu lassen."

Besonders dankbar sei sie gerade in dieser Situation für ihren Ehemann Andreas Ferber. "Ich wäre auch so, wenn jetzt Andreas nicht wäre, ich wäre auch so hilflos." Während sie sich um die Fortsetzung der Tour kümmere, kümmere er sich um die Pässe und Karten. Zudem habe er einen wichtigen Laptop noch in der Nacht aus dem Auto geholt. "Also wenn der noch weg wäre, ich glaube, dann wären wir beide, – glaube ich – direkt aus dem Fenster gesprungen." auf dem Laptop sei alles drauf.

Lediglich ihre Bühnenoutfits seien nach dem Einbruch noch im Auto gewesen. "Gott sei Dank" seien diese nicht gestohlen worden, sagte die Sängerin aus Baden-Württemberg. Mai ist aktuell auf "Traumfabrik"-Tour.