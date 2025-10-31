Tchibo eröffnet neue Filiale auf der Mariahilfer Straße mit „Coffee Rave“

Tchibo Österreich eröffnete am Donnerstag, 30. Oktober, seine neu gestaltete Filiale auf der Mariahilfer Straße 81 in Wien. Der sogenannte „Coffee Rave“ verband Kaffee, Musik und Lifestyle zu einem gemeinsamen Erlebnis und verwandelte die neue Filiale für eine Nacht in einen temporären Club.
Eröffnungsevent mit Musik und Gästen
Der „Coffee Rave“ wurde als Fortsetzung eines gleichnamigen Formats aus dem Vorjahr veranstaltet. Gäste, darunter Kund:innen, Partner:innen und Medienvertreter:innen, nahmen an der Eröffnung teil. Für die musikalische Gestaltung sorgte DJ Tomagan. Getränke wie Espresso Martini sowie „Coffee Rave“-Merchandise begleiteten das Programm.
„Wir wollten unsere Neueröffnung mit einem Erlebnis verbinden. Kaffee steht bei uns für Lebensfreude und Begegnung, und genau das haben wir beim ‚Coffee Rave‘ gemeinsam gespürt“, teilte das Tchibo-Team mit.
Inszenierung von Marke und Gemeinschaft
Mit dem „Coffee Rave“ stellte Tchibo gemeinsam mit der Eventagentur WARDA ein Format vor, das die Themen Kaffeekultur, Musik und Gemeinschaft miteinander verband. Die Veranstaltung diente als Präsentation eines modernen Markenauftritts, bei dem Genuss und Begegnung im Mittelpunkt standen.
Filiale in neuem Design
Die Filiale Mariahilfer Straße 81 wurde nach einer Umbauphase neu eröffnet. Sie präsentiert das Sortiment des Unternehmens in einem überarbeiteten Ladenkonzept, das Kaffeeprodukte, Non-Food-Angebote und Dienstleistungen umfasst.