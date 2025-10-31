Tchibo eröffnet neue Filiale auf der Mariahilfer Straße mit „Coffee Rave“

Der „Coffee Rave“ wurde als Fortsetzung eines gleichnamigen Formats aus dem Vorjahr veranstaltet. Gäste, darunter Kund:innen, Partner:innen und Medienvertreter:innen, nahmen an der Eröffnung teil. Für die musikalische Gestaltung sorgte DJ Tomagan. Getränke wie Espresso Martini sowie „Coffee Rave“-Merchandise begleiteten das Programm.

„Wir wollten unsere Neueröffnung mit einem Erlebnis verbinden. Kaffee steht bei uns für Lebensfreude und Begegnung, und genau das haben wir beim ‚Coffee Rave‘ gemeinsam gespürt“, teilte das Tchibo-Team mit.