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Tanzscheine für den Nachwuchs: ESC-Kinderdisco in Wien

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ESC-Kinderdisco im "The Loft"
©HELMUT FOHRINGER, APA
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DJ Olibär und DJ Conny Lee begrüßen das kleine Publikum mit Songs wie "Happy" von Pharrell Williams. Nach anfänglicher Schüchternheit werden die Elternhände losgelassen und die Tanzfläche der Kinderdisco im Wiener Club "The Loft" füllt sich. Im Rahmenprogramm des 70. Eurovision Song Contest hat der ORF gemeinsam mit dem Verein Wienxtra am Donnerstag eine kostenlose Nachmittagsparty veranstaltet. Auch Cosmó-Kids wurden gesichtet.

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Die Vorfreude auf das Megaevent scheint jedenfalls auch bei den Kleinsten schon recht groß. "Wir haben sogar Tickets!", freut sich eine Sechsjährige auf das ESC-Erlebnis in der Stadthalle. "The Loft" hat verschiedene Räume und Floors, im gemütlich eingerichteten "Wohnzimmer" ist die ESC-Stimmung spürbar. Cosmó, der Österreich beim diesjährigen ESC vertritt, hat hier schon einige seiner "Tanzscheine" verteilt. So mancher Mini-Cosmó schwingt das Tanzbein mit aufgeschminktem blauen Stern im Gesicht.

Die kleinen ESC-Fans können sich Airbrush-Tattoos machen lassen und in einer Fotobox Erinnerungen an die ESC-Party festhalten. Auf der ballonbedeckten Tanzfläche eine Etage über dem "Wohnzimmer" drehen sich die Fünf- bis Zehnjährigen zu den kindergerechten Sounds. Ein fünfjähriger ESC-Fan ist entzückt: "Ich freu mich so auf den Auri!" - das offizielle ESC-Maskottchen mischt sich kurze Zeit später tatsächlich unter die tanzende Menge.

"Es gibt unzählige Events rund um den ESC, aber die sind alle nur für Erwachsene. Deswegen wollten wir etwas für die Kinder machen", so Wienxtra-Geschäftsführer Vucko Schüchner. Der Verein bietet Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Angebot an günstigen oder kostenfreien Freizeitaktivitäten. Das Ziel der Kinderdisco war nicht nur, dass die Kinder Spaß am Tanzen haben, sondern auch, dass ihnen eine Welt zugänglich gemacht wird, die im Normalfall den Erwachsenen vorbehalten ist.

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