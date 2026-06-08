Summer-Opening in Schladming mit rund 31.000 Fans

Von Mittwoch bis Sonntag wurde beim Summer-Opening jeden Tag ein Konzert aus einem anderen Genre geliefert. Den Auftakt machten die Kult-Raver von Scooter am Mittwoch mit rund 6.000 Zuschauern. Es folgte die deutsche Pop-Sängerin Sarah Connor am Donnerstag. Rund 5.300 Tickets wurden für sie verkauft. Am Freitagabend spielte Schlagerstar Roland Kaiser vor rund 11.000 Besuchern. Es war damit das am besten gebuchte Konzert. Am Samstag begeisterte Austropop-Legende Rainhard Fendrich rund 6.000 Gäste. Den Abschluss machte am Sonntagabend Opern-Weltstar Plácido Domingo bei einem Sitzplatzkonzert vor rund 2.700 Zuschauern.

Veranstalter Leutgeb zog nach fünf Konzerttagen ein "äußerst positives Fazit", wie es am Montag in einer Aussendung hieß. Besonders die Resonanz aus Tourismus, Wirtschaft, Gastronomie, Hotellerie und Handel hätte die Erwartungen übertroffen. "Ich hätte im ersten Jahr nicht erwartet, dass das Feedback aus allen Bereichen so stark ausfällt. Vor allem die Qualität des Publikums, die Aufenthaltsdauer der Gäste und die wirtschaftlichen Impulse für die Region wurden immer wieder hervorgehoben. Auch die mediale Reichweite liegt deutlich über unseren Erwartungen."

Die Besucherstruktur - gerechnet über alle fünf Konzerte - unterstreiche die Attraktivität des neuen Eventformats: Rund 61 Prozent der Gäste waren weiblich, das Durchschnittsalter lag bei knapp 40 Jahren. 69 Prozent der Besucher kamen aus Österreich, weitere 19 Prozent aus Deutschland. Besonders stark vertreten waren darüber hinaus Gäste aus Tschechien, der Slowakei, der Schweiz und Ungarn. Die durchschnittliche Anreise betrug beachtliche 249 Kilometer. Innerhalb Österreichs kamen die meisten Gäste aus der Steiermark, Wien, Oberösterreich, Salzburg und Niederösterreich, so der Veranstalter.

Leutgeb zeigte sich offen für eine Fortsetzung: "Das Summer-Opening hat gezeigt, welches Potenzial Schladming zum Start in den Sommer hat. Die Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen hat funktioniert - und die Gäste länger in der Region gehalten. Wir haben enorm viel investiert: in Qualität, Produktion und ein Erlebnis auf internationalem Niveau. Jetzt wird entscheidend sein, ob Tourismus, Bergbahnen und Region diesen Weg gemeinsam weitergehen wollen." Es wird also am Tourismusverband Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel Schladming mit Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm liegen, ob es eine Fortsetzung gibt.