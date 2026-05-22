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Stern für Miley Cyrus auf "Walk of Fame"

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Pop-Ikone findet es "spaßig"
©Getty Images North America, APA, Emma McIntyre
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Lauter Jubel für Miley Cyrus im Herzen von Hollywood: Vor kreischenden Fans enthüllte die US-Pop-Ikone ihre Sternenplakette auf dem berühmten "Walk of Fame". Die 33-Jährige bedankte sich für die Auszeichnung mit kämpferischen Worten. Sie würde sich weiterhin dafür einsetzen, die Mauern jeglichen Schubladendenkens einzureißen, sagte die Grammy-Preisträgerin. Sie beschrieb es als "wild, spaßig und fabelhaft", nun mit einem Stern und ihrem Namen in dem Gehsteig verewigt zu sein.

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In einem bodenlangen, maßgeschneiderten Versace-Kleid ging Cyrus am Freitag auf der frisch enthüllten Plakette zu Boden. Modeschöpferin Donatella Versace (71) zollte als Gastrednerin bei der Zeremonie Tribut. Miley sei rebellisch, furchtlos und kämpferisch und eine Inspiration für Generationen junger Frauen, sagte die italienische Designerin. Auch Schauspielerin Anya Taylor Joy (30, "Furiosa: A Mad Max Saga") pries die Kompromisslosigkeit der Sängerin.

Cyrus, Tochter von Country-Star Billy Ray Cyrus, posierte unter anderem mit ihrem Verlobten Maxx Morando, ihrer Mutter Tish Cyrus und Schwester Brandi auf der Plakette. Die Sängerin verwies bei dem Event auch auf die von ihr gegründete Stiftung "Happy Hippie", die sich für den Schutz von obdachlosen jungen Menschen, Mitgliedern der LGBTQI-Community und anderen Gruppen einsetzt.

Als Schauspielerin in der Disney-TV-Show "Hannah Montana" startete Cyrus als Teenager ihre Karriere. Hits wie "Wrecking Ball" und "Flowers" machten sie später als Sängerin berühmt. Mit "Something Beautiful" brachte sie 2025 ihr neuntes Studioalbum heraus. Einer der dreizehn Songs des Albums trägt den Titel "Walk of Fame".

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