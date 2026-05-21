Kevin Spacey zeigt sich auf rotem Teppich in Cannes

Im vergangenen Jahr hatte eine Wohltätigkeitsorganisation Spacey am Rande des Filmfestivals mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Das sorgte für Aufsehen, auch wenn die Filmfestspiele selbst nichts damit zu tun hatten. In seiner Dankesrede hatte Spacey sich gegen die sogenannte Cancel Culture ausgesprochen, also gegen das öffentliche Ächten oder Boykottieren von Personen, denen Fehlverhalten vorgeworfen wird.

Der 66-Jährige soll auf dem Filmmarkt in Cannes "Deadline" zufolge das Projekt "Melodies in the Forest" vermarkten, in dem er die Hauptrolle spielt. Es handelt sich dabei um eine kleinere Produktion des Regisseurs Roberto Lippolis. Spacey soll einen Dirigenten verkörpern, dessen verdrängte Kriegsvergangenheit auf brutale Weise wieder zum Vorschein komme.

In Hollywood oder größeren Filmen wurde der zweifache Oscar-Preisträger ("American Beauty", "Die üblichen Verdächtigen") seit Jahren nicht mehr engagiert. Mehrere Männer hatten ihm in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Die 2017 im Zuge der MeToo-Debatte erstmals mit Nachdruck öffentlich gemachten Vorwürfe des Schauspielers Anthony Rapp gegen den Schauspieler hatten weitere Anschuldigungen nach sich gezogen. Spacey bestritt die Vorwürfe und eine New Yorker Jury sprach den Star 2022 frei.

Andere Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. In einem Prozess vor einem Londoner Gericht, in dem ihm vier Männer sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, gab es 2023 einen Freispruch für Spacey. Ein für Oktober geplanter Prozess gegen Spacey wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe wurde nach einer außergerichtlichen Einigung ausgesetzt, wie die Nachrichtenagentur PA im März berichtet hatte.