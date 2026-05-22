Erstmals wieder ESC-Gewinnersong in Deutschland auf Platz 1

Neben Daras Nummer-1-Hit "Bangaranga" sind drei weitere Songs aus dem ESC-Finale von Wien in Deutschlands aktuellen Top 100, darunter auch Cosmó mit seinem "Tanzschein". Der heurige Österreich-Kandidat, der am Ende auf Platz 24 des 25-köpfigen Feldes landete, liegt auf Platz 70. Deutschlands Vertreterin Sarah Engels ("Fire") findet sich auf Platz 27, Schwedens Felicia ("My System") auf Platz 87.

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