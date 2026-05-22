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Erstmals wieder ESC-Gewinnersong in Deutschland auf Platz 1

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Dara ist auch in Deutschland erfolgreich
©Afp, APA, TOBIAS SCHWARZ
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Mit "Bangaranga" hat es erstmals seit 14 Jahren wieder ein Siegertitel des Eurovision Song Contest an die Spitze der deutschen Singlecharts geschafft. Die Partynummer, mit der Sängerin Dara den Megabewerb von Wien für sich entschied, sei das erste ESC-Gewinnerlied auf Platz 1 seit Loreens "Euphoria" 2012, teilte die GfK mit. Österreichs ESC-König JJ hatte im Vorjahr mit "Wasted Love" hingegen nur Platz 13 erreicht.

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Neben Daras Nummer-1-Hit "Bangaranga" sind drei weitere Songs aus dem ESC-Finale von Wien in Deutschlands aktuellen Top 100, darunter auch Cosmó mit seinem "Tanzschein". Der heurige Österreich-Kandidat, der am Ende auf Platz 24 des 25-köpfigen Feldes landete, liegt auf Platz 70. Deutschlands Vertreterin Sarah Engels ("Fire") findet sich auf Platz 27, Schwedens Felicia ("My System") auf Platz 87.

(S E R V I C E - www.gfk-entertainment.com )

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