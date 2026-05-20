"Oktoberfest A Musical" kommt zur Wiesn nach München

Im Mittelpunkt des satirisch-komödiantischen Stücks steht die Liebesgeschichte von Ludwig I. von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen, aus deren Hochzeit 1810 das Oktoberfest hervorging. Gestreift werden die mannigfachen Themen rund um das größte Volksfest der Welt und seine Geschichte: von der königlichen Hochzeit über die Figur der Lola Montez bis hin zum bis heute eminent wichtigen Gesprächsthema, nämlich der Bierpreis.

Auf der Bühne steht eine internationale Truppe. Die Darsteller kommen aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, aus den USA, Österreich und der Schweiz, unter ihnen Christoph Marti und Tobias Bonn. Gesprochen wird auf Deutsch, gesungen auf Englisch – jeweils mit Untertiteln. Schließlich sei das Oktoberfest international, hieß es. "Ich möchte zuerst in die Welt raus und dann komm" ich nach München zurück", erläuterte Faltermeyer, selbst gebürtiger Münchner, den Werdegang des Stücks, von dem es auch eine Probeversion in den USA gab.

Ganz willkommen scheint das Stück im heimatlichen München nicht gewesen zu sein. "Die Stadt wollte nicht, dass wir das spielen", berichtet Faltermeyer. Der Name "Oktoberfest" sei geschützt. "Ich versteh" ja, wenn man die Haferl schützt und die T-Shirts, aber man kann nicht einfach die Kulturfreiheit einschränken", sagt Faltermeyer. Am Ende habe man sich doch noch geeinigt. Die Musical-Ankündigung enthält trotzdem den Disclaimer: "Dieses Musical ist eine unabhängige Produktion und steht in keinem Zusammenhang mit der Landeshauptstadt München als Organisatorin und Verantwortlicher der Veranstaltung "Oktoberfest"."

Das Stück basiert auf historischen Fakten. Er habe sich mit "allerlei historischen Büchern eingedeckt und viel über die bayerische Geschichte gelernt", berichtet Faltermeyer über seine Arbeit an dem Stück. Dennoch ist das Stück laut Marti eine "unkonventionelle Fassung der Entstehungsgeschichte". Es sei auch "eine gewisse Respektlosigkeit zu spüren gegenüber dem Thema".