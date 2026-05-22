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Ivor-Preise an Rosalía, Elton John und George Michael

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Rosalía gehört zu den heuer Ausgezeichneten der Ivors
©GARETH CATTERMOLE, Getty Images North America, APA
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Die britische Ivor-Academy hat am Donnerstagabend ihre nach dem walisischen Entertainer Ivor Novello benannten Preise verliehen, die seit nunmehr 70 Jahren Songwriter und Filmkomponisten ehren. Dabei wurden aktuelle Größen wie die Spanierin Rosalía oder der Ire CMAT, aber auch Veteranen wie Elton John oder Tote wie George Michael ausgezeichnet.

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Rosalía wurde für ihr Sensationsalbum "LUX" zur internationalen Songwriterin des Jahres gekürt. Der Preis für das beste Album ging an das Album "Euro-Country" von CMAT, während der britische Rocker Sam Fender zum Songwriter des Jahres ernannt wurde. Und Jacob Alon wurde sowohl als bester Nachwuchskünstler wie für den besten Song im Hinblick auf Musik und Text ("Don't Fall Asleep") gewürdigt.

Neben der jungen Riege kamen aber auch einige altgediente Recken zu Ehren. Elton John wurde von der Ivor-Academy nicht nur für sein Engagement zur Förderung von Songwritern und Komponisten ausgezeichnet, sondern auch noch zu deren erstem Präsidenten ernannt. Und Radiohead-Frontmann Thom Yorke wurde ebenso wie der 2016 verstorbene George Michael mit einer Ehrenmitgliedschaft als Würdigung des Lebenswerks bedacht.

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