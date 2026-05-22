Paul McCartney letzter Gast in Colbert-Show

McCartney, der am nächsten Freitag (29. Mai) sein neues Album "The Boys of Dungeon Lane" veröffentlicht, scherzte: "Ich war gerade in der Gegend. Ich hatte ein paar Besorgungen zu erledigen." Er plauderte mit Colbert über frühere Auftritte, dann wurde es ein Stück weit politisch. McCartney sagte auf Colberts Frage, wie der Brite Amerika vor Jahrzehnten bei Auftritten wahrgenommen habe: "Als das Land der Freiheit, die größte Demokratie." Er schob nach: "Hoffentlich ist es das immer noch."

Der Musiker war 1964 im selben Theater aufgetreten, in dem die "Late Show" aufgezeichnet wurde. Damals waren die Beatles in der "Ed Sullivan Show" dem amerikanischen Publikum vorgestellt worden. Zum Abschluss der Show sang McCartney den Beatles-Klassiker "Hello, Goodbye", begleitet von Colbert im Hintergrundgesang.

Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS überraschend angekündigt, die Show abzusetzen. Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Talkshow immer wieder scharf kritisiert wurde. Die Absetzung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Paramount Global, damals Eigentümer von CBS, die Zustimmung der Regierung für eine Fusion anstrebte. Die Fusion wurde genehmigt. Colberts Sendung war laut Nielsen-Daten seit der Saison 2017/18 die meistgesehene Late-Night-Talkshow der großen Fernsehsender.

Im Finale ging Colbert hinter die Bühne, wo er einen leuchtend grünen Kreis vorfand. Astrophysiker Neil deGrasse Tyson, ein häufiger Gast bei Colbert, scherzte, es handle sich um ein Wurmloch, entstanden durch "zwei gegensätzliche Realitäten": Eine Show, die die Nummer eins im Late-Night-Fernsehen war, werde abgesetzt. "Ihre Absetzung hat einen Riss im Kontinuum von Comedy, Varieté und Talkshows verursacht", sagte Tyson. "Wenn er größer wird, könnte das gesamte Late-Night-Fernsehen zerstört werden."

Anschließend erschienen die Talkshow-Moderatoren Jimmy Kimmel, John Oliver, Jimmy Fallon, Seth Meyers und Jon Stewart, um Ratschläge zu geben. Nach der Show schrieb Trump auf Truth Social, Colbert habe "kein Talent". Er wütete weiter: "Man könnte jeden von der Straße holen, und der wäre besser als dieser Vollidiot. Gott sei Dank ist er endlich weg!" Ein Colbert-Fan vor dem Ed Sullivan Theater sagte dagegen: "Das Ende der Show wird eine große Lücke in Amerika hinterlassen, denn man braucht am Ende des Tages etwas zum Lachen, nach all dem Leid, das wir gerade durchmachen."