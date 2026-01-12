Steirerball 2026: Rund 3.500 Gäste feiern in ausverkaufter Hofburg

Der 126. Steirerball zog am 10. Jänner 2026 rund 3.500 Gäste in die Wiener Hofburg. Der Ball verband traditionelle Eröffnungselemente mit einem breiten Musikangebot und regionaler Kulinarik.
Ausverkaufter Ball mit tausenden Gästen
Der 126. Steirerball war bereits Wochen vor dem Termin ausverkauft. Am Ballabend füllten rund 3.500 Besucherinnen und Besucher in Dirndln, Trachtenanzügen, Abendkleidern und Anzügen die festlich grün-weiß dekorierte Hofburg.
Ballorganisator Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, sprach von einem außergewöhnlichen Jahrgang und verwies auf die hohe Nachfrage sowie die durchgehend dichte Stimmung im Haus.
Eröffnung mit Polonaise und Opernduett
Der feierliche Einzug von Vereinsvorstand, Ehrengästen, Tanzgruppen und Fahnenjunkern wurde von der Klangvereinigung Wien begleitet. Vertreterinnen und Vertreter der Gastregion Thermen- & Vulkanland zogen gemeinsam mit der Weinkönigin Magdalena Niederl und der Bärlauchkönigin Julia Rohrbacher ein.
Zur Eröffnung tanzte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Claudia Eichler eine Polonaise. Danach präsentierte die Meisterklasse der Modeschule Graz Trachtenkreationen. Musikalisch folgte ein Duett aus Mozarts Don Giovanni, gesungen von Corina Koller und Ivan Oreščanin von der Grazer Oper.
Unter den Ehrengästen waren unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die Staatssekretäre Barbara Eibinger-Miedl und Jörg Leichtfried, Bettina Emmerling, Josef Taucher, der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl sowie Landeshauptmann Mario Kunasek.
Nach dem gemeinsam gesungenen Dachsteinlied und dem Walzer Wiener Blut wurde der Ball offiziell eröffnet. Durch den Abend führten Oliver Zeisberger und Alexandra Gorsche.
Politische und wirtschaftliche Präsenz
Unter den politischen Gästen waren unter anderem Leonore Gewessler, Werner Kogler, Gerald Deutschmann, Werner Amon, Claudia Holzer, Hannes Amesbauer, Karlheinz Kornhäusl, Willibald Ehrenhöfer, Lukas Schnitzer und Max Lercher.
Aus Wirtschaft und Institutionen kamen unter anderem Georg Knill, Josef Herk, Josef Meichenitsch, Margit Kraker, Albert Posch, Andreas Steinegger, Maria Pein, Rudolf Kaske, Vertreterinnen und Vertreter von Banken, Versicherungen, Energieunternehmen, Bauwirtschaft und Tourismusorganisationen.
Auch Persönlichkeiten aus Sport, Medien und Kultur waren vertreten, darunter Christian Jauk, Markus Schopp, Lena Hoschek, Klaus Herrmann, Gerhard Valeskini, Nadja Bernhard und Johanna Setzer.
Musikprogramm & Kulinarik
Insgesamt spielten 19 Musikgruppen und Ensembles.
Kulinarisch setzte der Ball einen Schwerpunkt auf Produkte aus dem Thermen- & Vulkanland. Angeboten wurden unter anderem Buschenschank-Spezialitäten, Vulkano-Schinken und Zotter-Schokolade. Entlang einer nachgebildeten Steirischen Weinstraße konnten Weine verkostet werden. Beim Bieranstich wurde erstmals Murauer Bier ausgeschenkt.