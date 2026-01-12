Steirerball 2026: Rund 3.500 Gäste feiern in ausverkaufter Hofburg

Der feierliche Einzug von Vereinsvorstand, Ehrengästen, Tanzgruppen und Fahnenjunkern wurde von der Klangvereinigung Wien begleitet. Vertreterinnen und Vertreter der Gastregion Thermen- & Vulkanland zogen gemeinsam mit der Weinkönigin Magdalena Niederl und der Bärlauchkönigin Julia Rohrbacher ein.

Zur Eröffnung tanzte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Claudia Eichler eine Polonaise. Danach präsentierte die Meisterklasse der Modeschule Graz Trachtenkreationen. Musikalisch folgte ein Duett aus Mozarts Don Giovanni, gesungen von Corina Koller und Ivan Oreščanin von der Grazer Oper.

Unter den Ehrengästen waren unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die Staatssekretäre Barbara Eibinger-Miedl und Jörg Leichtfried, Bettina Emmerling, Josef Taucher, der steirische Bischof Wilhelm Krautwaschl sowie Landeshauptmann Mario Kunasek.

Nach dem gemeinsam gesungenen Dachsteinlied und dem Walzer Wiener Blut wurde der Ball offiziell eröffnet. Durch den Abend führten Oliver Zeisberger und Alexandra Gorsche.