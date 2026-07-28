State of the ART(ist) Award 2026 geht an Paolo Almario

Der kolumbianische Künstler Paolo Almario erhält den mit 6.000 Euro dotierten Hauptpreis des State of the ART(ist) Award 2026. Ausgezeichnet wird seine Installation „Marmelade“, die sich mit Korruption, politischer Macht und der Verfolgung seiner Familie auseinandersetzt. Der mit 4.000 Euro verbundene Award of Distinction geht an die iranische Fotografin Sara Azadkhani für ihr Projekt „Canvas“.

Die Initiative von Ars Electronica und dem österreichischen Außenministerium unterstützt seit 2022 Kunstschaffende, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen durch Krieg, politische Repression, eingeschränkte Meinungsfreiheit, Umweltkrisen oder andere Formen struktureller Gewalt bedroht sind. 2026 wurden 561 Projekte aus 86 Ländern eingereicht. Damit verzeichnete die Ausschreibung die bisher größte Resonanz seit ihrer Gründung.

„Wir leben in einer Zeit, in der das Schaffen von Kunst für viele zu einem Akt des Mutes geworden ist, zu einem Akt der Verteidigung demokratischer Werte und künstlerischer Freiheit“, erklärt die internationale Jury.