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FMP Sommerfest zieht Bilanz nach dynamischem Halbjahr

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Beim Sommerfest im Red Bull Media House präsentierte das Forum Mediaplanung seinen neuen Markenauftritt und das Programm für den Medienherbst.

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Das Forum Mediaplanung (FMP) hat bei seinem Sommerfest auf die Aktivitäten des ersten Halbjahres 2026 zurückgeblickt. Partner, Mitglieder und weitere Vertreter der österreichischen Mediabranche trafen sich dazu im Red Bull Media House zum fachlichen Austausch.

Drei FMP-Talks und ein neuer Markenauftritt

Die Vorstandsvorsitzenden Petra Hofstätter und Katharina Fröhlich-Boyer zogen eine positive Zwischenbilanz. Mit drei FMP-Talks zu den Themen Generation Z, Aufmerksamkeitsökonomie und europäischer Medienwettbewerb setzte das Forum in den vergangenen Monaten unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte.

Im Mittelpunkt des Abends stand auch der neue Markenauftritt des FMP. Das überarbeitete Erscheinungsbild soll die Positionierung des Forums als zeitgemäße und offene Plattform für die Media-Community widerspiegeln.

„Wir haben im vergangenen Jahr viel Herzblut in unser Re-Design gesteckt. Innovativ, offen und zeitgemäß, unser neuer Auftritt spiegelt genau die Energie wider, die bei unseren Mitgliedern schon lange spürbar ist“, sagte Katharina Fröhlich-Boyer.

FMP plant mehrere Termine im Herbst

Nach der Sommerpause setzt das Forum sein Veranstaltungsprogramm fort. Der nächste FMP-Talk ist für den 9. September geplant. Mitte Oktober folgen die Generalversammlung und der letzte Talk des Jahres.

Den Abschluss des Jahresprogramms bildet die Media Night Mitte November. Dabei werden traditionell die Mediapersönlichkeit, der oder die Panelist sowie das Unwort des Jahres gekürt.

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