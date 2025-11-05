70 Jahre Wiedereröffnung der Staatsoper: Das spätgeliebte Haus

Dass die Wiener nach der Eröffnung diese "Kiste" dann doch langsam zu schätzen lernten, da sie ungleich größeren Komfort als das alte Kärntnertortheater bot, erlebten beide Architekten nicht mehr. Der depressive Van der Nüll hatte sich am 4. April 1868 das Leben genommen, sein Gefährte Sicardsburg folgte ihm am 11. Juni 1868 mittels Lungenleiden ins Grab. Dabei hatten die beiden Baumeister ein Gebäude geschaffen, das stilistisch vorgab, aus der Frührenaissance zu stammen, technisch jedoch auf der Höhe der Zeit war.

Ein eiserner Dachstuhl, eine mittels Dampfmaschine betriebene Belüftung und 6.000 Gasflammen – versorgt durch eine eigene Gasleitung von der Gasfabrik in Gaudenzdorf – prägten den Prunkbau. So war es denn auch vornehmlich das Innere des neuen k.k. Hof-Operntheaters, das die Kritiker beeindruckte. Nicht zuletzt hatte man für den hufeisenförmigen Zuschauerraum Anleihen bei den italienischen Vorbildern Scala und La Fenice genommen.

Das Äußere bevölkert hingegen bis heute eine ganze Kohorte an traditionellen Figuren der Mythologie. Die beiden geflügelten Reiterfiguren auf der Fassade versinnbildlichen die Harmonie und die Muse der Poesie, dem Schwind-Foyer stehen Heroismus, Melpomene, Phantasie, Thalia und die Liebe vor, und um die beiden zum Ring gelegenen Brunnen tummeln sich links Musik, Tanz, Freude und Leichtsinn, während rechts Loreley, Trauer, Liebe und Rache herrschen.