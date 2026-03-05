Spendencheck: Moët & Chandon und Familie Barbaro übergeben 16.500 Euro an Licht ins Dunkel

Im Innenhof der Pizzeria Regina Margherita in Wien ist am 4. März 2026 ein Spendenscheck in Höhe von 16.500 Euro an Licht ins Dunkel übergeben worden. Hinter der Aktion stehen Moët & Chandon sowie die Gastronomiefamilie Barbaro, die mit ihrer Initiative „A Toast for a Cause“ erneut Geld für Menschen in Not sammelten.

Die Spendensumme stammt aus dem Betrieb des „Moët & Chandon Winter Chalet“, das seit Herbst 2025 als saisonaler Treffpunkt in Wien geöffnet war. Nach Angaben der Veranstalter wurde mit jedem ausgeschenkten Glas Champagner ein Beitrag für Licht ins Dunkel geleistet. Das Chalet entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu einem stark frequentierten Hotspot der Wintersaison.

Bei der feierlichen Übergabe betonten Maurice Lebet, Geschäftsführer von Moët Hennessy Österreich und Schweiz, sowie Luigi Barbaro sen., Luigi Barbaro jun. und Antonio Barbaro die Bedeutung von sozialer Verantwortung und langfristigem Engagement. Mario Thaler, Geschäftsführer von Licht ins Dunkel, nahm den Scheck entgegen.