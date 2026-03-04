Barbara Blaha präsentiert „Funkenschwestern“ im Wien Museum

Im Wien Museum hat Barbara Blaha ihr neues Buch „Funkenschwestern. Wie Feminismus alles besser macht“ vorgestellt. Die Autorin verbindet darin persönliche Erfahrungen mit Zahlen und Studien und argumentiert, dass wirtschaftliche Fragen immer auch Fragen der Geschlechtergerechtigkeit sind.

Blaha, die seit 2019 das Momentum Institut leitet, thematisiert unter anderem ungleiche Bezahlung, die geringere Präsenz von Frauen in Führungspositionen und strukturelle Benachteiligungen im Arbeitsleben. Auch die weiterhin ungleich verteilte Care-Arbeit wird im Buch behandelt.