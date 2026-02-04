10. Kassik2go.rave: Klassik-Remix-Abend mit Yury Revich

Die Eventreihe Kassik2go hat ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem prominent besetzten Rave gefeiert. Erstmals kuratierte Stargeiger Yury Revich den Abend und stand selbst auf der Bühne.
Jubiläum einer Crossover-Serie
er zehnte Kassik2go.rave hat sich erneut als Fixpunkt der Wiener Klassik-Remix-Szene präsentiert. Die von Summerstage-Gründer und Initiator Ossi Schellmann ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe verbindet seit Jahren klassische Musik mit Clubkultur.
Zum Jubiläum übernahm erstmals der international tätige Geiger und Komponist Yury Revich die künstlerische Kuratierung des Abends. Gemeinsam mit den Solistinnen Ana Marques Guerra und Flaka Goranci präsentierte er zwei Live-Sets im Spannungsfeld zwischen Klassik und Remix.
Im Anschluss verlagerte sich der Fokus auf den Dancefloor: Das Duo Nanoviola spielte bereits zum zweiten Mal bei Klassik2go und verband elektronische Beats mit Live-DJ-Violin-Sets.
Publikum aus Kultur und Wirtschaft
Unter den Gästen fanden sich Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Wirtschaft, darunter Anwalt Thomas Angermair, Musikmanager Dominik Joelsohn, WKW-Vizepräsident Andre Stolzlechner, Sandra Kendl (Techno Café), Forum-Alpbach-Geschäftsführerin Barbara Zimmermann sowie Opernsängerinnen wie Megan Khats und Laura Spengel.