10. Kassik2go.rave: Klassik-Remix-Abend mit Yury Revich

er zehnte Kassik2go.rave hat sich erneut als Fixpunkt der Wiener Klassik-Remix-Szene präsentiert. Die von Summerstage-Gründer und Initiator Ossi Schellmann ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe verbindet seit Jahren klassische Musik mit Clubkultur.

Zum Jubiläum übernahm erstmals der international tätige Geiger und Komponist Yury Revich die künstlerische Kuratierung des Abends. Gemeinsam mit den Solistinnen Ana Marques Guerra und Flaka Goranci präsentierte er zwei Live-Sets im Spannungsfeld zwischen Klassik und Remix.

Im Anschluss verlagerte sich der Fokus auf den Dancefloor: Das Duo Nanoviola spielte bereits zum zweiten Mal bei Klassik2go und verband elektronische Beats mit Live-DJ-Violin-Sets.