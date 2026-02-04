ABO

10. Kassik2go.rave: Klassik-Remix-Abend mit Yury Revich

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Artikelbild
©klassik2go
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

Die Eventreihe Kassik2go hat ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem prominent besetzten Rave gefeiert. Erstmals kuratierte Stargeiger Yury Revich den Abend und stand selbst auf der Bühne.

von

Jubiläum einer Crossover-Serie

er zehnte Kassik2go.rave hat sich erneut als Fixpunkt der Wiener Klassik-Remix-Szene präsentiert. Die von Summerstage-Gründer und Initiator Ossi Schellmann ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe verbindet seit Jahren klassische Musik mit Clubkultur.

Zum Jubiläum übernahm erstmals der international tätige Geiger und Komponist Yury Revich die künstlerische Kuratierung des Abends. Gemeinsam mit den Solistinnen Ana Marques Guerra und Flaka Goranci präsentierte er zwei Live-Sets im Spannungsfeld zwischen Klassik und Remix.

Im Anschluss verlagerte sich der Fokus auf den Dancefloor: Das Duo Nanoviola spielte bereits zum zweiten Mal bei Klassik2go und verband elektronische Beats mit Live-DJ-Violin-Sets.

Publikum aus Kultur und Wirtschaft

Unter den Gästen fanden sich Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Wirtschaft, darunter Anwalt Thomas Angermair, Musikmanager Dominik Joelsohn, WKW-Vizepräsident Andre Stolzlechner, Sandra Kendl (Techno Café), Forum-Alpbach-Geschäftsführerin Barbara Zimmermann sowie Opernsängerinnen wie Megan Khats und Laura Spengel.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Medizin trifft Musik: Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe
News
Medizin trifft Musik: Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe
Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns
News
Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns
IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche
Corporate News
IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche
Hören erleben: Neuroth startet „HörVerstehen“-Tour mit Konzertpremiere im CAPE 10
Corporate News
Hören erleben: Neuroth startet „HörVerstehen“-Tour mit Konzertpremiere im CAPE 10
MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre
Menschen
MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre
Top Speakers Lounge: Warum Innovation allein nicht reicht
Wirtschaft
Top Speakers Lounge: Warum Innovation allein nicht reicht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER