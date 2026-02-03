Medizin trifft Musik: Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe

Am 1. Februar 2026 stand der Wiener Musikverein im Zeichen eines besonderen Benefizkonzerts. Das World Doctors Orchestra trat zugunsten der Österreichische Krebshilfe auf und verband musikalischen Anspruch mit einem karitativen Anliegen.

Das Orchester vereint rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte aus 60 Ländern, die mehrmals jährlich weltweit Benefizkonzerte geben. Seit seiner Gründung wurden rund 40 Konzerte veranstaltet und etwa zwei Millionen Euro für medizinische Hilfsorganisationen gesammelt.