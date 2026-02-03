ABO

Medizin trifft Musik: Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Katharina Schiffl
  1. home
  2. Aktuell
  3. News

Das World Doctors Orchestra gastierte im Wiener Musikverein. Der Reinerlös des Konzerts kam anlässlich des 115-jährigen Bestehens der Österreichischen Krebshilfe der Organisation zugute.

von

Ärzte musizieren für den guten Zweck

Am 1. Februar 2026 stand der Wiener Musikverein im Zeichen eines besonderen Benefizkonzerts. Das World Doctors Orchestra trat zugunsten der Österreichische Krebshilfe auf und verband musikalischen Anspruch mit einem karitativen Anliegen.

Das Orchester vereint rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte aus 60 Ländern, die mehrmals jährlich weltweit Benefizkonzerte geben. Seit seiner Gründung wurden rund 40 Konzerte veranstaltet und etwa zwei Millionen Euro für medizinische Hilfsorganisationen gesammelt.

Konzert im Wiener Musikverein

Mit dem Auftritt im Wiener Musikverein setzte das Ensemble seine internationale Konzerttätigkeit fort. Die künstlerische und organisatorische Gesamtleitung des Abends lag bei Carmen Meissner, die den Anspruch betonte, medizinisches Engagement mit einem hochwertigen Konzertprogramm zu verbinden.

Unterstützung für die Krebshilfe

Der gesamte Reinerlös des Abends floss an die Österreichische Krebshilfe, die 2026 ihr 115-jähriges Bestehen begeht. Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda würdigte das Engagement der musizierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeichen von Mitmenschlichkeit und Hoffnung.

Das World Doctors Orchestra arbeitet als unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Die Mitwirkenden tragen ihre Reisekosten selbst, organisatorische Ausgaben werden bewusst niedrig gehalten, um den karitativen Zweck der Konzerte in den Vordergrund zu stellen.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns
News
Wiener Ärzteball 2026: Ausverkaufter Benefizball für die CliniClowns
IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche
Corporate News
IGEPHA Come Together 2026: Jahresauftakt der Gesundheitsbranche
Hören erleben: Neuroth startet „HörVerstehen“-Tour mit Konzertpremiere im CAPE 10
Corporate News
Hören erleben: Neuroth startet „HörVerstehen“-Tour mit Konzertpremiere im CAPE 10
MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre
Menschen
MQ-Jahresauftakt 2026: MuseumsQuartier Wien feiert 25 Jahre
Top Speakers Lounge: Warum Innovation allein nicht reicht
Wirtschaft
Top Speakers Lounge: Warum Innovation allein nicht reicht
Austriacus 2025: Bundeswerbepreis zeichnet 36 Arbeiten aus
News
Austriacus 2025: Bundeswerbepreis zeichnet 36 Arbeiten aus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER