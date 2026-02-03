Medizin trifft Musik: Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe

Das World Doctors Orchestra gastierte im Wiener Musikverein. Der Reinerlös des Konzerts kam anlässlich des 115-jährigen Bestehens der Österreichischen Krebshilfe der Organisation zugute.
Ärzte musizieren für den guten Zweck
Am 1. Februar 2026 stand der Wiener Musikverein im Zeichen eines besonderen Benefizkonzerts. Das World Doctors Orchestra trat zugunsten der Österreichische Krebshilfe auf und verband musikalischen Anspruch mit einem karitativen Anliegen.
Das Orchester vereint rund 2.000 Ärztinnen und Ärzte aus 60 Ländern, die mehrmals jährlich weltweit Benefizkonzerte geben. Seit seiner Gründung wurden rund 40 Konzerte veranstaltet und etwa zwei Millionen Euro für medizinische Hilfsorganisationen gesammelt.
Konzert im Wiener Musikverein
Mit dem Auftritt im Wiener Musikverein setzte das Ensemble seine internationale Konzerttätigkeit fort. Die künstlerische und organisatorische Gesamtleitung des Abends lag bei Carmen Meissner, die den Anspruch betonte, medizinisches Engagement mit einem hochwertigen Konzertprogramm zu verbinden.
Unterstützung für die Krebshilfe
Der gesamte Reinerlös des Abends floss an die Österreichische Krebshilfe, die 2026 ihr 115-jähriges Bestehen begeht. Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda würdigte das Engagement der musizierenden Ärztinnen und Ärzte als Zeichen von Mitmenschlichkeit und Hoffnung.
Das World Doctors Orchestra arbeitet als unabhängiger, gemeinnütziger Verein. Die Mitwirkenden tragen ihre Reisekosten selbst, organisatorische Ausgaben werden bewusst niedrig gehalten, um den karitativen Zweck der Konzerte in den Vordergrund zu stellen.