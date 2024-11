Signa: Ein Jahr nach dem K. o.

Im Spätherbst 2023 sollte das vorsätzlich verschachtelte Signa-Konstrukt auf dem harten Boden der Realität landen. Eine einmalige Bruchlandung, die seither ihren Platz in den Geschichtsbüchern hat. Freilich im negativen Sinne.

In Worten ausgedrückt: Die Pleite der Signa-Gruppe steht für die mit Abstand größte Insolvenz der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. In Zahlen: Der Schuldenberg macht in Summe gut 25 Milliarden Euro aus. Es gibt einige Beobachter, die meinen, der vormals von den meisten Medien gehypte Höhenflieger Benko habe das dicke Ende wohl schon kommen gesehen. Bereits über die Sommermonate 2023 hatte sich der vermeintliche „Wunderwuzzi“ der Immobilienwirtschaft nebenher auf seinen ganz persönlichen Rettungsschirm konzentriert: auf die von ihm gegründeten Privatstiftungen in Österreich und in Liechtenstein. Dort parkte der Tiroler mit Unterstützung eines inneren Kreises an loyalen Mitstreitern seine millionenschweren Reserven. Angelegt waren diese zum Teil in physischen Goldbarren, gelagert in Tresoren in drei Banken im verschwiegenen Fürstentum Liechtenstein. Von dort sollten rund um den Big Bang des Signa-Konzernkonglomerats Millionen an seine Mitstifterin, Mutter Ingeborg Benko, transferiert werden. Um schlussendlich, als Darlehen von der Mutter an den Sohn deklariert, wieder bei René Benko persönlich zu landen.

Benko ist wohl weiterhin ein vielbeschäftigter Mann. Obwohl er sich aktuell mit einem offiziellen Monatseinkommen von 3.700 Euro begnügen muss. Nicht verändert hat sich auch nach seinem persönlichen Konkurs als Unternehmer sein privates Sicherheitsbedürfnis: Auch in den letzten Monaten sollte der mittlerweile 47-Jährige weiterhin eine Vielzahl an Personenschützern um sich versammeln, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Eine Angelegenheit, die schnell ins Geld geht. Und für deren Kosten, teilweise bis zu 100.000 Euro im Monat, immer wieder Benkos Mutter Ingeborg aufkommen musste.

Doch was treibt Benko an? Womitvertreibt er sich die Zeit? Um diese Fragen zu klären, begaben sich „News“ und „Krone“ in den letzten Monaten auf Spurensuche in sein Schattenreich. Im Kern ist das tief gefallene Signa-Mastermind darum bemüht, das Vermögen seiner noch bestehenden unternehmerischen Dunkelkammer weiter zu verwalten. Aus Benkos Sicht betrachtet: Er gilt weiterhin als „Chefberater“ seiner bestehenden Stiftungen. Doch ganz so weit weg von der operativen Führung seiner verborgenen Schätze scheint der auf dem Papier mittel- und funktionslose Tiroler dann doch nicht zu sein. Das geht zumindest aus einem vertraulichen Mailwechsel mit einem seiner Manager hervor. Darin beschimpft Benko den Geschäftsführer einer Gesellschaft der Laura Privatstiftung im Frühjahr 2024 mit folgenden wüsten Worten: