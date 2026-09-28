ABO

Siegel will mit Dschingis Khan-Neuauflage zum ESC

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Ralph Siegel will es noch einmal wissen
©APA, dpa, Sven Hoppe
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Schlagerkomponist Ralph Siegel will mit einer Neuauflage der Gruppe Dschingis Khan den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) stellen. "Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt", sagte Siegel dem Portal "Schlagerpuls" kurz nach seiner Rückkehr nach Hause. "Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein. Ich habe wirklich was Tolles eingereicht."

von

News auf Google bevorzugen

Siegel hatte zuvor bereits angekündigt, die "nächste Generation" der Gruppe aus den 1970ern werde 2027 in Deutschland auf Tour gehen. Jetzt soll der bekannte Name bei den deutschen ESC-Entscheidern punkten. Siegel betonte, er habe "etwas verhältnismäßig Anspruchsvolles" entwickelt. "Aber ich glaube, das ist auch notwendig, wenn es um so eine Weltgruppe geht", sagte Siegel dem Portal "Schlagerpuls". "Ich hoffe, dass die Jury das auch so sieht."

Nach einer schweren Erkrankung und einem künstlichen Koma im Juli hatte der 80-Jährige dem "Münchner Merkur" zu Protokoll gegeben, er habe "aus dem Koma ein fantastisches Lied mitgebracht. Es ist in meinem Kopf und ich weiß schon jetzt: Es ist unschlagbar". Er wolle den Song beim nächsten ESC einreichen und habe genau so ein Gefühl wie damals mit "Ein bisschen Frieden". Der Titel war 1982 der Gewinner des Wettbewerbs.

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist "Ein bisschen Frieden".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rod Stewart gibt noch eine letzte Zugabe
News
Rod Stewart geht nun wirklich auf seine "letzte Tour"
Freude bei Taylor Swift
News
Top-Preise für Taylor Swift bei MTV Video Music Awards
++ ARCHIVBILD ++ Peter Maffay (l.) und Johannes Oerding
News
Harmonie und Tiefgang auf Maffay-Oerding-Album "Nashville"
Michael Jacksons Military-Jacke kommt unter den Hammer
News
Hochkarätige Rock- und Pop-Memorabila-Auktion in London
Popstar Sabrina Carpenter spielt Ginger Rogers
Schlagzeilen
Sabrina Carpenter tanzt mit Tom Holland in Fred Astaire-Film
Taylor Swift in Rekordlaune
News
Swift bricht Spotify-Rekord mit neuer Single
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER