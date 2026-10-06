Shakira und Ex-Partner Piqué streiten über Besuchsregeln

Shakira begründet die geforderte Reduzierung der Reisen den Angaben zufolge damit, dass häufiges Reisen das emotionale und körperliche Wohlbefinden und das schulische Fortkommen der Kinder beeinträchtigen könnte. Nach ihrem Vorschlag soll Piqué während kürzerer Schulferien nach Miami reisen, sodass die Kinder mehr Zeit in ihrem gewohnten Umfeld verbringen und ihre Routinen beibehalten können.

Die 49-jährige Shakira und der 39-jährige frühere Abwehrspieler des FC Barcelona waren im Jahr 2011 zusammengekommen. Nach ihrer im Juni 2022 verkündeten Trennung zog die aus Kolumbien stammende Sängerin mit den beiden gemeinsamen Söhnen nach Miami. Piqué blieb in Barcelona, verbringt aber jeden Monat und in den Schulferien Zeit mit den Kindern.