ABO

Sänger Troye Sivan hat das Singleleben satt

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sänger und Schauspieler Sivan wünscht sich Mann fürs Leben
©Afp, APA, LISA O'CONNOR
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der australische Popsänger Troye Sivan (31, "Rush") hat das Single-Leben satt - dennoch sei eine Partnerschaft für ihn nicht so einfach. "Das Planen ist ein großes Problem. Es ist echt schwierig, eine neue Beziehung anzufangen, wenn man so viel reist wie ich", sagte Sivan der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber eigentlich keine Ausrede, denn: "Ich habe Freunde, die denselben Job machen und es trotzdem hinbekommen haben. Also muss ich irgendetwas falsch machen."

von

News auf Google bevorzugen

Der in Südafrika geborene Musiker, der in Melbourne und Los Angeles lebt, veröffentlicht am Freitag sein viertes Album "She's the Best". Darauf singt er in mehreren Liedern darüber, endlich den Mann fürs Leben kennenlernen zu wollen. Dafür würde er auch auf einiges verzichten. "Ich bin total offen dafür, meinen Lebensstil zu ändern - zum Beispiel, wenn ich einmal eine Familie gründen will. Ich will nicht auf Tour sein, wenn ich Kinder habe. Also ja, ich bin definitiv bereit, die Art zu ändern, wie ich Musik mache."

Der 31-Jährige ist mit seinen sexuell freizügigen Texten und Musikvideos besonders in der schwulen Community beliebt. Auf seiner aktuellen Single "Party" sampelt er den Refrain des Madonna-Hits "Music". Im dazugehörigen Musikvideo, in dem Sivan einen Ritter spielt, ist "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen (87) als Erzähler zu hören.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Am Mittwoch geht es um Chemie
Technik
Chemie-Nobelpreisträger 2026 werden bekannt gegeben
++ ARCHIVBILD ++ Vanessa Mai wurde Opfer eines Autoeinbruchs
News
Vanessa Mai über Auto-Einbruch: "Fühlt sich so eklig an"
Popstar Shakira mit ihren beiden Söhnen Milan und Sasha
News
Shakira und Ex-Partner Piqué streiten über Besuchsregeln
Preisträger des Physiknobelpreises wurde bekannt gegeben
Technik
Physiknobelpreis an Hochenergie-Neutrino-Jäger Francis Halzen
Impfbefugnis auf Apotheker und Sanitäter ausgeweitet
Technik
Masern - Notstand im US-Bundesstaat New York
Die Belastung der Umgebungsluft beeinträchtigt die Marathonleistung
Technik
Stickstoffdioxid macht Marathonläufer langsamer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER