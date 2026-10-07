Sänger Troye Sivan hat das Singleleben satt

Der in Südafrika geborene Musiker, der in Melbourne und Los Angeles lebt, veröffentlicht am Freitag sein viertes Album "She's the Best". Darauf singt er in mehreren Liedern darüber, endlich den Mann fürs Leben kennenlernen zu wollen. Dafür würde er auch auf einiges verzichten. "Ich bin total offen dafür, meinen Lebensstil zu ändern - zum Beispiel, wenn ich einmal eine Familie gründen will. Ich will nicht auf Tour sein, wenn ich Kinder habe. Also ja, ich bin definitiv bereit, die Art zu ändern, wie ich Musik mache."

Der 31-Jährige ist mit seinen sexuell freizügigen Texten und Musikvideos besonders in der schwulen Community beliebt. Auf seiner aktuellen Single "Party" sampelt er den Refrain des Madonna-Hits "Music". Im dazugehörigen Musikvideo, in dem Sivan einen Ritter spielt, ist "Herr der Ringe"-Star Ian McKellen (87) als Erzähler zu hören.