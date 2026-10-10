Sänger Ross Antony redet sein Mann zu viel

Noch eine Angewohnheit seines Mannes macht ihm zu schaffen: Paul fährt ihm zu schnell Auto. "Er liebt Autos und wenn er die Möglichkeit hat, fährt er schnell", so der Musiker. Zwar halte sich sein Mann an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, doch selbst Tempo 120 sei für ihn schon zu viel. "Ich bin ein langsamer Fahrer. Eigentlich zu langsam", sagt Antony. Sein Mann kündige immer schon an, wenn es gleich schneller werde. Er klammere er sich dann vorsichtshalber fest, so Antony. Aber bremsen tue Paul nicht für ihn.

Das Eheleben sei aber auch nach zwei Jahrzehnten Partnerschaft immer noch sehr romantisch. Paul überrasche ihn mit kleinen Aufmerksamkeiten, erzählt der Entertainer. Mal stehe ein schönes Essen auf dem Tisch, wenn er nach Hause komme, mal wird ein Tee aufgebrüht, mal gehe es spontan übers Wochenende weg. "Mein Mann gibt mir immer noch das, was ich brauche", schwärmt Ross Antony.