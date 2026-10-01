WhatsApp: So kontrollieren Eltern Teen-Konten

Mitlesen oder mithören können Eltern aber nicht. Persönliche Nachrichten und Anrufe von Jugendlichen blieben bei aktiver Aufsicht durch die Kontrolloptionen ebenso privat wie Gruppennachrichten, betont Meta.

Folgende Optionen sollen Eltern bekommen:

Die Kontrolloptionen sollen laut Meta künftig noch ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Das Verwalten der Einstellungen bedarf grundsätzlich der Eingabe einer eigenen PIN, die natürlich nur die Eltern kennen sollen. Strengere Privatsphäre-Einstellungen dürfen Jugendliche jederzeit auch ohne PIN setzen.

Das Lockern oder Aufheben bestehender Einstellungen ist hingegen ohne eine Freigabe der Eltern per PIN nicht möglich.

Das Einrichten der Kontrolloptionen beginnt in den Konto-Einstellungen auf dem Telefon des Teenagers. Dort auf "Einstellungen/Kontrolloptionen für Eltern/Weiter" gehen. Dann den Geburtstag des Kinds eingeben und das Alter bestätigen. Auf "Weiter" tippen. Dann erscheint ein QR-Code, den Eltern mit dem eigenen Smartphone scannen müssen.

Dann auf den angezeigten Link tippen, um zu WhatsApp zu gelangen, bestätigen, dass man volljährig ist, die Eltern-PIN erstellen und den weiteren Anweisungen folgen. Ausführliche Informationen zu den neuen Kontrolloptionen finden sich auf den WhatsApp-Support-Seiten.

Bis die Kontrolloptionen auf allen Smartphones oder Tablets auftauchen, kann noch einige Zeit vergehen. Im Zweifel in den App-Stores prüfen, ob ein Update für WhatsApp verfügbar ist.