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WhatsApp: So kontrollieren Eltern Teen-Konten

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++ ARCHIVBILD ++ Die Kontrolloptionen sollen Eltern helfen, ihre Kinder zu schützen
©APA, dpa, Fabian Sommer, GMS
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WhatsApp kündigt neue Möglichkeiten an, mit denen Eltern ihre jugendlichen Kinder bei der Nutzung des Messengers beaufsichtigen können. Die Kontrolloptionen lassen sich mit bestehenden Konten von Jugendlichen ab 13 Jahren verknüpfen, wie der WhatsApp-Mutterkonzern Meta mitteilt. Die Verknüpfung ist so konzipiert, dass Eltern und Teens sie gemeinsam einrichten. Eltern können dann über ihr WhatsApp-Konto bestimmte Einstellungen und Aktivitäten des Teens kontrollieren.

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Mitlesen oder mithören können Eltern aber nicht. Persönliche Nachrichten und Anrufe von Jugendlichen blieben bei aktiver Aufsicht durch die Kontrolloptionen ebenso privat wie Gruppennachrichten, betont Meta.

Folgende Optionen sollen Eltern bekommen:

Die Kontrolloptionen sollen laut Meta künftig noch ausgebaut und weiterentwickelt werden.

Das Verwalten der Einstellungen bedarf grundsätzlich der Eingabe einer eigenen PIN, die natürlich nur die Eltern kennen sollen. Strengere Privatsphäre-Einstellungen dürfen Jugendliche jederzeit auch ohne PIN setzen.

Das Lockern oder Aufheben bestehender Einstellungen ist hingegen ohne eine Freigabe der Eltern per PIN nicht möglich.

Das Einrichten der Kontrolloptionen beginnt in den Konto-Einstellungen auf dem Telefon des Teenagers. Dort auf "Einstellungen/Kontrolloptionen für Eltern/Weiter" gehen. Dann den Geburtstag des Kinds eingeben und das Alter bestätigen. Auf "Weiter" tippen. Dann erscheint ein QR-Code, den Eltern mit dem eigenen Smartphone scannen müssen.

Dann auf den angezeigten Link tippen, um zu WhatsApp zu gelangen, bestätigen, dass man volljährig ist, die Eltern-PIN erstellen und den weiteren Anweisungen folgen. Ausführliche Informationen zu den neuen Kontrolloptionen finden sich auf den WhatsApp-Support-Seiten.

Bis die Kontrolloptionen auf allen Smartphones oder Tablets auftauchen, kann noch einige Zeit vergehen. Im Zweifel in den App-Stores prüfen, ob ein Update für WhatsApp verfügbar ist.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 21.1.2022) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Fabian Sommer/Fabian Sommer

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