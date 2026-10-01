Forscher: Leben auf Saturnmond wäre denkbar

Bisher wurde angenommen, dass diese Umgebung tödlich für solche sogenannten anaeroben Archaeen ist. Aus menschlicher Sicht ist Enceladus alles andere als ein gemütlicher Ort - eisige Kälte, kaum Sauerstoff und unter seiner eisigen Kruste ein Ozean, dessen Wasser so ätzend ist wie Rohrreiniger. Anhand von Experimenten zeigten die Forscher nun, dass bestimmte Mikroorganismen dort überleben könnten.

Nach Angaben des LMU-Geobiologen William Orsi beweist die Studie "nicht, dass es Leben auf Enceladus gibt". Sie zeige aber, dass wesentliche geochemische Merkmale dort eine der ältesten Stoffwechselformen des Lebens ermöglichen könnten. "Enceladus gilt als einer der vielversprechendsten Orte für die Suche nach außerirdischem Leben", erklärte Studienerstautorin Vanessa Helmbrecht. Die ESA hatte kürzlich Pläne bekannt gegeben, auf einer für das Jahr 2042 geplanten Mission Proben aus den regelmäßig aus dem Eis des Saturnmonds schießenden Wasserfontänen nehmen zu wollen.