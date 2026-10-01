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Forscher: Leben auf Saturnmond wäre denkbar

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Saturnmond könnte lebensfreundlicher sein als bisher angenommen
©Handout, NASA, APA
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Der Saturnmond könnte laut Forschern lebensfreundlicher sein als bisher angenommen. Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München zeigt laut Angaben vom Donnerstag, dass Mikroorganismen in seinem verborgenen Ozean überleben könnten. Ein Wissenschafterteam bildete im Labor die Bedingungen auf dem Meeresboden des Eismonds Enceladus nach und entdeckte, dass sich wasserstoffkonsumierende, methanproduzierende Einzeller an die unwirtliche Umgebung anpassen können.

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Bisher wurde angenommen, dass diese Umgebung tödlich für solche sogenannten anaeroben Archaeen ist. Aus menschlicher Sicht ist Enceladus alles andere als ein gemütlicher Ort - eisige Kälte, kaum Sauerstoff und unter seiner eisigen Kruste ein Ozean, dessen Wasser so ätzend ist wie Rohrreiniger. Anhand von Experimenten zeigten die Forscher nun, dass bestimmte Mikroorganismen dort überleben könnten.

Nach Angaben des LMU-Geobiologen William Orsi beweist die Studie "nicht, dass es Leben auf Enceladus gibt". Sie zeige aber, dass wesentliche geochemische Merkmale dort eine der ältesten Stoffwechselformen des Lebens ermöglichen könnten. "Enceladus gilt als einer der vielversprechendsten Orte für die Suche nach außerirdischem Leben", erklärte Studienerstautorin Vanessa Helmbrecht. Die ESA hatte kürzlich Pläne bekannt gegeben, auf einer für das Jahr 2042 geplanten Mission Proben aus den regelmäßig aus dem Eis des Saturnmonds schießenden Wasserfontänen nehmen zu wollen.

In this NASA handout image obtained on June 14, 2023, a combination of high-resolution images taken during a 2005 flyby of NASA's Cassini spacecraft were combined into this mosaic to show Saturn's moon Enceladus, with long fissures at the moon's south pole that allow water from the subsurface ocean to escape into space. The long hunt for extraterrestrials just got a major boost..Scientists have discovered that phosphorus, a key building block of life, lies in the ocean beneath the icy surface of Saturn's moon Enceladus. The finding was based on a review of data collected by NASA's Cassini probe, and was published on June 14, 2023 in the prestigious journal Nature. (Photo by HANDOUT / NASA / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA /HANDOUT" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / TO GO WITH AFP STORY BY ISSAM AHMED: NASA finds key building block for life in a moon of Saturn

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