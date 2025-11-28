Pompejis Fresken mit KI rekonstruiert

Pompejis antike römische Fresken könnten dank eines neuartigen Robot-Systems ein zweites Leben erhalten. Die Technologie soll Archäologen bei einer ihrer mühsamsten Aufgaben unterstützen: dem Zusammensetzen fragmentierter Artefakte. Entwickelt wurde die Technologie im Rahmen des EU-finanzierten Projekts "RePAIR" - eine Kombination aus fortschrittlicher Bilderkennung, KI-gestützter Puzzle-Lösung und hochpräzisen Roboterhänden.

Diese sollen die traditionell langsame und oft frustrierende Restaurierungsarbeit beschleunigen. Das 2021 gestartete und von der Universität Ca' Foscari in Venedig koordinierte Projekt ist in Pompeji vom deutschen Direktor Gabriel Zuchtriegel vorgestellt worden. Internationale Forschungsteams haben sich am Projekt beteiligt.