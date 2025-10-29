Spitzentöne: Der Dirigent und die digitale Inquisition

Aber plötzlich regt sich Empörung in der Sache, die an der Öffentlichkeit sonst als Internum unter Höchstligisten vorübergegangen wäre. Ein auf Tumulte spezialisierter „Blogger“ belästigt mit inquisitorischen Fragebögen die Kurienmitglieder: wie sie denn einen Putin-Knecht hätten vorschlagen können, und warum? Gleichzeitig hat er es mit der Sache unglücklicherweise in ein seriöses Medium geschafft. Und schon geht es wieder los. So wie 2024, als ein solcher „Blogger“ die Wiener Festwochen mit ganz ähnlichen Anfragen- und Verlautbarungsbombardements in eine blamable Situation brachte.

Sie erinnern sich? Eine mit Anrufen drangsalierte ukrainische Dirigentin weigerte sich damals, mit dem bedeutenderen Kollegen Currentzis bei ein und demselben Festival aufzutreten. Doch statt ihr höflich für ihr gesellschaftliches Engagement zu danken und sie generös ohne Strafzahlung aus dem Vertrag freizugeben, wurde Currentzis mit einem deutschen (!) Orchester aus dem Programm geworfen (dafür durften sich im nämlichen Jahr tingelnde Antisemiten beim Festival produzieren, und die Situation ist seither nicht besser geworden).

Um nun die Rahmenbedingungen zu klären: Currentzis ist Gründer und Leiter des großartigen Chor-Orchesteruniversums MusicAeterna mit Sitz in St. Petersburg. Ihm ist nie ein freundliches Wort über Putin entkommen. Er hätte sich auch mit seiner Weltprominenz nur flügelschlagend zu einem westlichen Spitzenorchester davonmachen müssen, als Putin die Ukraine überfiel. Aber dann wären 200 meist junge Musiker aus 16 Nationen vor dem Nichts gestanden. Also hat er sich auf kluge Friedensappelle beschränkt und arbeitet teils in St. Petersburg, teils weltweit mit dem neu gegründeten, großartigen Utopia-Orchestra, dessen Entstehen der Freigeist Dietrich Mateschitz mit seiner Stiftung unterstützte.