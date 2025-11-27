Roxane Duran: „Für mich gibt es keine kleinen Rollen“

Erste Erfahrungen am Theater machte sie als Titelheldin in Éric-Emmanuel Schmitts Stück „Anne Frank“. Eine ihrer nächsten Rollen in einer Komödie von Pierre de Marivaux brachte ihr schon den Schauspielerpreis Molière in der Kategorie bester Nachwuchs. Damals war sie 19.

Interviews findet man von ihr dennoch höchstens auf YouTube, und auch das nur, wenn eine Filmfirma es verlangt. „Ich habe mich immer zurückgehalten, da ich das Gefühl habe, mich als Schauspielerin hinter einer Rolle verstecken zu können. Wenn man selbst an die Öffentlichkeit tritt, fühlt man sich ein bisschen entblößt, aber es ist mir bewusst, dass man da einfach durch muss.“ Dass es mit dem „Sich-hinter-einer-Rolle-Verstecken“ vorbei ist, sobald sie sich auf dem Domplatz Tausenden taxierenden Blicken ausliefert, wird ihr langsam bewusst.

„Die Presse kann auch kritisieren, dass ich rothaarig bin und keine hundertprozentige Österreicherin“, überlegt sie. Aber Robert Carsen habe sich für sie entschieden, deshalb sei sie hier. „Und ich werde mein Bestes geben und mich bemühen, die Buhlschaft authentisch und lebendig zu verkörpern. Ich kann jedoch nicht bestimmen, was die Leute denken werden.“ Wer kann das schon? Und was heißt 100-Prozent-Österreicherin? Abgesehen davon, mit welchen Idiomen man die Buhlschaft schon gehört hat – das ist ein Kapitel für sich. Muss ein Schauspieler nicht alles spielen dürfen?

„Genau das reizt mich so an meinem Beruf. Heute bin ich eine Revoluzzerin, morgen die Buhlschaft und übermorgen darf ich eine Anwältin sein. Ich finde es faszinierend, eine Figur zu verkörpern, die mir fremd ist, aber die mir durch ein Projekt nah kommt. Mich fasziniert es, herauszufinden was meine Rolle denkt, prägt, definiert und motiviert. Wer ist sie? Wie viele Facetten hat sie? Welche sehen wir, welche versteckt sie?“, schwärmt sie von ihrem Beruf.