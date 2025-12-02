Rekordauktionen 2025: Kahlo, Klimt und ein Meteorit aus dem All

Der 24,67-kg-Marsmeteorit „Northwest Africa 16788“, bei dem es sich um den bisher größten je auf der Erde gefundenen handelt, kam bei Sotheby’s New York unter den Hammer: Den Zuschlag erhielt ein Bieter bei rund 5,3 Millionen US-Dollar (etwa 4,5 Millionen Euro). Sotheby’s sprach vom teuersten jemals versteigerten Meteorit. Der shergottitische Brocken wurde 2023 in Niger gefunden. Seine Seltenheit und die physikalischen Besonderheiten machen ihn für Forschung und Sammler gleichermaßen begehrenswert. Umstritten ist jedoch, wie der Gesteinsbrocken überhaupt Niger verlassen konnte.