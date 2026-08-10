Rod Stewart sagt Auftritt ab - "medizinischer Eingriff"

Weitere Angaben zu dem Eingriff machte der "Forever Young"-Sänger in seinen sozialen Medien nicht. In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden "One Last Time"-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.

Stewart ("Da Ya Think I"m Sexy?", "Sailing", "Maggie May") hatte in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte aus gesundheitlichen Gründen abgesagt oder verschoben. Mitte Juni musste der britische Rocker bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Utah eine kurze Pause einlegen und sich mit Sauerstoff versorgen lassen. Dies berichtete damals das Promi-Portal TMZ und veröffentlicht auch ein Video des Vorfalls. Auf der Aufnahme wirkte der 81-Jährige zunächst geschwächt, bewegte sich kaum und stützte sich während des Singens ab. Mitarbeiter eilten laut TMZ mit einer Sauerstoffflasche herbei. Nach einer kurzen Unterbrechung ging das Konzert weiter.