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Rock am Ring bricht Ticket-Rekord für 2027

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Nächstes Jahr soll etwa Blink-182 zum ersten Mal auftreten
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Rekord für Rock am Ring: Innerhalb der ersten Stunde hätten sich mehr als 48.000 Fans ihre Wochenend-Tickets für 2027 gesichert, teilte die Agentur Check Your Head in Berlin mit. Dies sei der erfolgreichste Vorverkaufsstart in der Geschichte des Musikspektakels gewesen.

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Nächstes Jahr soll etwa Blink-182 zum ersten Mal am Nürburgring in der Eifel auftreten. Dort hatten am vergangenen Wochenende rund 90.000 Fans trotz Regen und Schlamm bei Musik etwa von Iron Maiden und Linkin Park gefeiert, das Festival war bereits im Herbst 2025 ausverkauft gewesen.

06.06.2026, Rheinland-Pfalz, Nürburg: Musikfans jubeln bei Rock am Ring während des Auftritts der kanadischen Rockband Three Days Grace vor Utopiastage. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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