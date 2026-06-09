Rock am Ring bricht Ticket-Rekord für 2027

Nächstes Jahr soll etwa Blink-182 zum ersten Mal am Nürburgring in der Eifel auftreten. Dort hatten am vergangenen Wochenende rund 90.000 Fans trotz Regen und Schlamm bei Musik etwa von Iron Maiden und Linkin Park gefeiert, das Festival war bereits im Herbst 2025 ausverkauft gewesen.