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Katy Perry singt bei Promi-Party auf Sardinien

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Katy Perry trat bei Promi-Fest auf Sardinien auf
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/THEO WARGO
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US-Popstar Katy Perry ist bei einer Prominenten-Gala an der Costa Smeralda auf Sardinien vor rund 500 Gästen in einem Luxushotel aufgetreten. Unter den Gästen waren der italienische Designer Domenico Dolce, der frühere italienische Ministerpräsident Matteo Renzi und Perrys Partner, der ehemalige kanadische Premierminister Justin Trudeau. Um Mitternacht gab es Feuerwerk.

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Eine Stunde lang stand Perry auf der Bühne am Pool des Cala di Volpe, das Anfang der 1960er-Jahre als erstes Luxushotel der Costa Smeralda errichtet worden war. In einem Matrosinnen-Outfit und umgeben von riesigen Muscheln, Seepferdchen und einer Meerjungfrau eröffnete sie ihre Show mit "California Gurls". Dass Perry die Gegend seit Jahren liebt, machte sie selbst zum Thema. Früher sei sie mehrfach mit ihrem damaligen Partner, Schauspieler Orlando Bloom, dort fotografiert worden. Nun scherzte sie von der Bühne: "Normalerweise bezahle ich, um hierherzukommen, diesmal wurde ich dafür bezahlt."

Ihr aktueller Partner Justin Trudeau saß an einem Tisch direkt vor der Bühne. Ihm widmete die Sängerin den Song "I'm His, He's Mine" mit den Worten: "Ich möchte allen Frauen hier sagen, dass er mir gehört." Zum Abschluss setzte Perry ihre Show mitten im Publikum fort. Von einem Tisch aus stimmte sie "Happy Birthday" für Nobelschneider Domenico Dolce an, der seinen 68. Geburtstag feierte.

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