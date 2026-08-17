Rapper Kanye West soll in St. Petersburg auftreten

West, der auch unter dem Namen YE bekannt ist, sah sich heuer in mehreren europäischen Ländern mit Konzertabsagen und Auftrittsverboten konfrontiert, nachdem er eine Reihe antisemitischer Äußerungen getätigt hatte, darunter Lob für Adolf Hitler und die Verwendung von Nazi-Symbolik. West entschuldigte sich im Jänner für die Äußerungen, die er auf eine nicht diagnostizierte Hirnverletzung und eine unbehandelte bipolare Störung zurückführte. Sollten die Konzerte stattfinden, wäre West einer der größten internationalen Musikstars, die Russland seit Beginn der Invasion der Ukraine durch Moskau im Jahr 2022 besuchen.