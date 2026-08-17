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Rapper Kanye West soll in St. Petersburg auftreten

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Kanye West
©FRANK MICELOTTA, Getty Images North America, APA
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US-Rapper Kanye West soll im Oktober in St. Petersburg auftreten. Das geht aus einem Posting auf dem Telegram-Kanal der Gazprom Arena hervor. In dem Heimstadion des Fußballklubs Zenit St. Petersburg, das Platz für etwa 70.000 Zuschauer bietet, sollen die für den 10. und 11. Oktober geplanten Shows auftreten. Die Ticketpreise beginnen bei 9.000 Rubel (92 Euro). Die günstigsten Karten waren innerhalb einer Stunde ausverkauft, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS.

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West, der auch unter dem Namen YE bekannt ist, sah sich heuer in mehreren europäischen Ländern mit Konzertabsagen und Auftrittsverboten konfrontiert, nachdem er eine Reihe antisemitischer Äußerungen getätigt hatte, darunter Lob für Adolf Hitler und die Verwendung von Nazi-Symbolik. West entschuldigte sich im Jänner für die Äußerungen, die er auf eine nicht diagnostizierte Hirnverletzung und eine unbehandelte bipolare Störung zurückführte. Sollten die Konzerte stattfinden, wäre West einer der größten internationalen Musikstars, die Russland seit Beginn der Invasion der Ukraine durch Moskau im Jahr 2022 besuchen.

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