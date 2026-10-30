Ronan Keating ist "hungriger denn je" und kommt nach Wien

"Das Konzept für die Tour stammt von meiner Frau", erzählt Keating, bekannt geworden als Mitglied von Boyzone und auch solo erfolgreich. "Sie hat sich intensiv mit der Planung beschäftigt, alles Notwendige in die Wege geleitet und die Gespräche mit den Veranstaltern geführt. Sie hat mitbekommen, wie ich im Studio an der Fertigstellung des Albums gearbeitet habe, das im Juni erscheint. Sie hat meine Energie gespürt. Sie sieht, dass ich heute mehr Energie und Leidenschaft mitbringe als je zuvor. Sie war so begeistert von den neuen Songs und meinte: Mensch, es wirkt fast so, als würdest du gerade erst anfangen."

Dieses Gefühl habe er nicht immer während seiner Karriere gehabt, sagt Keating. "Es gab Phasen, in denen ich mich ein bisschen treiben ließ. Es gab Zeiten, in denen ich auf die falschen Leute gehört habe und nicht mehr an mich selbst oder mein Können glaubte. Man kann den Ruhm der Welt haben - das bedeutet noch lange nicht, dass man auch gut in dem ist, was man tut. Ich musste alles noch einmal überdenken und zu mir selbst zurückfinden. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich als die beste Version meiner selbst fühle."

Daher freue er sich auf seine Auftritte im kommenden Jahr. "Es ist schon lange her, dass ich eine weltweite Arena-Tournee absolviert habe", so der Sänger. "Nachdem ich im Juni zwei große Boyzone-Konzerte in London gespielt habe, hat mich die Begeisterung für große Hallen, weite Räume und eine echte Popshow wieder voll gepackt. Ich habe eine fantastische Setlist zusammengestellt - mit Boyzone-Songs, meinen Solonummern und neuen Liedern."

Zwei Stunden will Keating auf der Bühne stehen. "Jeder Song - wirklich jeder Song - ist ein Hit. Solange die nächsten Singles Hits werden", schmunzelt er. "Es ist schon verrückt. Wenn man das seit 30 Jahren macht, sammelt sich so einiges an. Ich kann aus 17 Alben schöpfen - das ist schon eine coole Sache."

Auf seine Hits kann er sich immer verlassen, weiß der Künstler: "Nimm zum Beispiel die Anfangsakkorde von 'When You Say Nothing At All'. Sobald diese erklingen, spürt man sofort, wie sich die Energie bei einem Auftritt verändert. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Und die Leute drehen völlig durch, wenn am Anfang von 'Life Is A Rollercoaster' das Schlagzeug einsetzt. Solche Songs zu haben, ist ein Segen. Es ist eine Kraft, eine Art Superkraft."

Auf die Tournee bereitet sich der dreifache Familienvater schon jetzt intensiv vor: "Ich habe vor drei Monaten aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich trainiere jeden Tag im Fitnessstudio. Ich versuche, ständig in Bewegung zu bleiben. Ich laufe, mache Krafttraining, dehne mich und gehe in die Sauna. Ich liebe das! Ich liebe es, wie ich mich dadurch fühle! Ich werde nächstes Jahr 50 - da muss ich schon ein bisschen aufpassen."

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - Künstlerseite: www.ronankeating.com - Infos zum Wien-Konzert: https://arcadia-live.com )