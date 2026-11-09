Raiffeisenbank Weststeiermark lud zum Private Banking Dinner mit Hannelore Veit

Nach der Begrüßung durch Vorstandsdirektor Günter Krainer, Werner Lackner, Leiter Private Banking der Raiffeisenbank Weststeiermark, und Kurz Stephan, Leiter Firmenbank, eröffnete Veit das Programm mit einem Vortrag zu den Ergebnissen der US-Kongresswahlen, den sogenannten Midterms. Sie analysierte deren Bedeutung für die Mehrheitsverhältnisse im Kongress und die politischen Handlungsmöglichkeiten von Präsident Donald Trump. Darüber hinaus ging sie auf jene Themen ein, die die amerikanischen Wählerinnen und Wähler besonders beschäftigen, sowie auf mögliche Folgen für die nationale und internationale Wirtschaftspolitik.

Ein weiterer Schwerpunkt war die gesellschaftliche Stimmung in den USA. Veit beleuchtete unterschiedliche Perspektiven auf das Land in Europa und den Vereinigten Staaten und ordnete die aktuellen Entwicklungen in einen internationalen Zusammenhang ein. Auch mögliche politische Szenarien im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2028 waren Thema ihres Vortrags.