Raiffeisenbank Weststeiermark lud zum Private Banking Dinner mit Hannelore Veit

Günter Krainer, Stephan Kurz, Hannelore Veit, Werner Lackner und Georg Lampl©Jutta Kügerl Fotografie
Bei zwei Veranstaltungen in Deutschlandsberg und Voitsberg sprach die ehemalige ORF-Korrespondentin über die US-Kongresswahlen, die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung und mögliche Entwicklungen bis zur Präsidentschaftswahl 2028.
Die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Kongresswahlen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Private Banking Dinner der Raiffeisenbank Weststeiermark. Am 4. November 2026 in Deutschlandsberg und am 5. November in Voitsberg informierte die ehemalige ORF-Korrespondentin und USA-Kennerin Hannelore Veit über die aktuellen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten.
Unterschiedliche Perspektiven
Nach der Begrüßung durch Vorstandsdirektor Günter Krainer, Werner Lackner, Leiter Private Banking der Raiffeisenbank Weststeiermark, und Kurz Stephan, Leiter Firmenbank, eröffnete Veit das Programm mit einem Vortrag zu den Ergebnissen der US-Kongresswahlen, den sogenannten Midterms. Sie analysierte deren Bedeutung für die Mehrheitsverhältnisse im Kongress und die politischen Handlungsmöglichkeiten von Präsident Donald Trump. Darüber hinaus ging sie auf jene Themen ein, die die amerikanischen Wählerinnen und Wähler besonders beschäftigen, sowie auf mögliche Folgen für die nationale und internationale Wirtschaftspolitik.
Ein weiterer Schwerpunkt war die gesellschaftliche Stimmung in den USA. Veit beleuchtete unterschiedliche Perspektiven auf das Land in Europa und den Vereinigten Staaten und ordnete die aktuellen Entwicklungen in einen internationalen Zusammenhang ein. Auch mögliche politische Szenarien im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2028 waren Thema ihres Vortrags.
Gespräche und Diskussionen
Die Ausführungen der Journalistin boten den Gästen Gelegenheit zu anschließenden Gesprächen und Diskussionen. Für die kulinarische Begleitung sorgte das Team von Edler im Landhaus Oswald, das ein Menü für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenstellte.
Neben den Vorträgen stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt der beiden Veranstaltungen. Die Raiffeisenbank Weststeiermark nutzt die Private Banking Dinner als Plattform, um Kunden Information zu aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie Gelegenheit zur Vernetzung zu bieten.