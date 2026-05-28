Creative Days Vienna 2026: KI, Open Source und neue Modelle für die Kreativwirtschaft im Fokus

Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, erklärte: „Gerade in Zeiten tiefgreifender technologischer Veränderungen kommt der Kreativwirtschaft eine besondere Rolle zu: Sie entwickelt nicht nur neue Formate und Inhalte, sondern zeigt neue Perspektiven auf und entwickelt Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen. Mit den Creative Days Vienna holen wir internationale Stimmen aus Kultur, Technologie und Forschung nach Wien, um den Austausch in der Branche weiter zu stärken, neue Impulse über die Grenzen Wiens hinaus zu setzen und zukunftsweisende Entwicklungen für den gesamten Sektor anzustoßen.“

Auch Elisabeth Noever-Ginthör, Leiterin der Abteilung Kreativwirtschaft in der Wirtschaftsagentur Wien, verwies auf die Auswirkungen digitaler Plattformen auf kreative Arbeit: „Kunst und Design werden heute nicht nur zum großen Teil digital produziert, verbreitet und rezipiert, sondern auch stark von den Algorithmen digitaler Plattformen geprägt. Für Kreative stellt sich daher die Frage, wie sie sichtbar bleiben können, um wirtschaftlich tragfähig arbeiten zu können.“