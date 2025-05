„Ein Wohnzimmer für Generationen“ – 90 Jahre Café Hummel in der Josefstadt

„Das Café Hummel war und ist ein Ort, an dem man sich zuhause fühlt – für Studierende ebenso wie für Künstler, Stammgäste oder Touristen“, betont Christina Hummel. Der Erfolg des Lokals liegt nicht nur in der Qualität von Kaffee und Küche, sondern in der gelebten Haltung: Offenheit, Beständigkeit und ein echtes Interesse am Menschen.

365 Tage im Jahr geöffnet – von 8 bis 23 Uhr – und Frühstück bis 14 Uhr: Das Café zeigt, dass Tradition und Moderne in Wien keine Gegensätze sind, sondern eine Melange, die bestens schmeckt.