„Johann Strauss ist Teil der österreichischen Identität. Der Viennese Opera Ball New York wird heuer besonders österreichisch“, betont Daniel Serafin, Künstlerischer Direktor des Balls. Und das merkt man – nicht nur am Programm, sondern auch am beeindruckenden Line-up: Opernstars wie Aigul Akhmetshina, Maria Barakova, Mikayla Sager, Maritina Tampakopoulos, Adam Smith, Johana Will, Daniel Berryman und die zweifache Grammy-Preisträgerin J’Nai Bridges verleihen dem Ball künstlerischen Glanz. Dazu kommt ein Tanz-Highlight von Christine Shevchenko (American Ballet Theatre) gemeinsam mit Talenten des Youth America Grand Prix (YAGP).

„Mit dem Viennese Opera Ball feiern wir stabile transatlantische Partnerschaften. Die kulturelle Visitenkarte Österreichs stärkt unsere Wahrnehmung als Nation, die eine Brücke zwischen Tradition und Innovation schlägt“, so Bundesminister Peter Hanke in seiner Grußadresse.

Bereits am Vorabend ließen sich zahlreiche prominente Gäste vom rot-weiß-roten Flair einfangen: Ingrid Flick, Agnes Husslein-Arco, Albert Maurer, Pablo Meier-Schomburg, Vizebürgermeister Dominik Nepp, Stefan Ottrubay, Klaus Panholzer, Petra Schneebauer, Carolin Sinemus, Camillo Stepanek, Ernst Woller und Helena von Damm stimmten sich mit Wiener Weinen von Esterházy, Schloss Gobelsburg und Weingut Christ auf den Ball ein.