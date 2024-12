Plaikner: Verhandlungspoker um Medien

D-Day? Dieser Begriff erscheint infolge seines Einsatzes zur Sprengung der deutschen Dreierkoalition besonders unangebracht – für die Bildung einer österreichischen Zuckerlregierung. Nennen wir es also besser den Tag X, was hiesige Verhandler gut merkbar auf 12. 12. terminisiert haben: Vorentscheidung. Die Gewohnheit scheibchenweiser Kommunikation lässt vermuten, dass eine weitere Ankündigung auf 12.12 Uhr folgen wird. Das Publikum soll schließlich bei Laune gehalten und nicht mit Inhalt belästigt werden. Deshalb ist das apostolische oder horoskopische Leitmotiv auch in den Verhandlungsteams als Dutzendware erkennbar. Zum Beispiel bei der Untergruppe Medien. Mit drei Quartetten scheint sie bestens qualifiziert für Zwölftonmusik. Das ist laut Arnold Schönberg die „Emanzipation von Dissonanz“.