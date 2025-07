Armin Wolf kritisiert X als rechtsfreien Raum – ORF-Gesetz verhindert öffentlich-rechtliche Alternativen

Unter dem Titel „X ist ein rechtsfreier Raum“ erzählt Armin Wolf in seinem Blog vom vergeblichen Versuch, strafbare Postings über sich löschen zu lassen, die Identität des Absenders zu erfahren oder gar eine Sperre des kontinuierlich straffälligen Accounts zu erreichen. Der wichtigste Journalist des ORF hat es trotz Hilfe des „extrem engagierten Anwalts“ Philipp Längle und „Unterstützung des vorbildlich arbeitenden Wiener Straflandesgerichts“ nicht geschafft. Die juristischen Bemühungen u. a. bei den Justizministerien in Irland und den USA dauerten ein Dreivierteljahr. Neben dem Ärger des Scheiterns wären also noch dessen Kosten sehr hoch, hätte die Kanzlei sie nicht von vornherein übernommen.