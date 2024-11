„Bei ÖVP und SPÖ gibt es immer noch eine starke Verflechtung mit sozialpartnerschaftlichen Institutionen, also Kammern und Gewerkschaften“, sagt Laurenz Ennser-Jedenastik, Politikwissenschafter an der Uni Wien, auch wenn der Einfluss über die Jahrzehnte abgenommen habe. „Wenn die beiden Par­teien bei Wahlen nicht gut performen, bekommen diese Gruppen extrem viel Gewicht“, erklärt er. „Parteivorsitzende haben freiere Hand bei der Ernennung von Verhandlern und später Regierungsmitgliedern, wenn sie erfolgreich sind. Sind sie schwach, ernennen sie eher Leute, die stark in der Partei verankert sind. Genau das passiert jetzt, die traditionellen Machtzentren reden wieder mehr mit.“

Erkennt man die Handschrift der Interessenvertreter in den Regierungsprogrammen? „Natürlich erkennt man entsprechende Schwerpunktsetzungen“, sagt der Politikwissenschafter. „In jedem SPÖ-Programm sieht man die Handschrift der Gewerkschafter, das schlägt sich dann auch in Koalitionsabkommen nieder. Genauso ist es mit Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer bzw. den Bünden der ÖVP.“ Besonders stark sei deren Einfluss, wenn die anderen Koalitionsverhandler in einem Bereich keine großen Ansprüche haben. „Ganz klassisch ist das bei der Landwirtschaft der Fall. Wenn der Bauernbund etwas will, betrifft das die anderen oft nur am Rande, daher lässt man ihn gewähren.“

Anders war das in der Koalition ÖVP-Grüne, wo es Interessenkollisionen zwischen Landwirtschaft und Klima- bzw. Umweltschutz gab. „Diesmal könnte die Landwirtschaft weniger konflikt­trächtig sein“, meint der Experte. Mehr Differenzen könne es bei Arbeitsmarkt und Sozialem geben, wo ÖVP und SPÖ ihre Kerninteressen haben.