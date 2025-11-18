Startschuss für den Verein der Freunde der Paganini-Musik und die Europäische Paganini Route

Bei der von Ursula Magnes moderierten Konferenz kamen Vertreter:innen aus Kultur, Diplomatie und Wissenschaft zusammen. Zu den Sprecher:innen zählten Obfrau Elisabeth Thausing, Generalsekretärin Barbara Feldmann, Nicola Costa, Präsident der European Paganini Route, sowie Michele Trenti, Präsident der Amici di Paganini Genova. Ergänzt wurde das Programm durch Beiträge von Mario Hossen, Musikwissenschaftler Danilo Prefumo und Niccolò Paganini, dem Urur-Enkel des Virtuosen.

Per Videobotschaft sendeten auch Genuas Bürgermeisterin Silvia Salis und der ligurische Landeshauptmann Marco Bucci Grußworte. Beide betonten die Bedeutung der neuen Initiative für das europäische Musik- und Kulturerbe.