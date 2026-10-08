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Olivia Rodrigo fehlt Privatsphäre

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Olivia Rodrigo fühlt sich gestalkt
©Getty Images North America, APA, DIMITRIOS KAMBOURIS
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Olivia Rodrigo hätte eigenen Aussagen zufolge gerne mehr Privatsphäre in ihrem Liebesleben. "Da ist diese Last, dass Menschen Fotos von dir machen, dass du dein Leben und wen du datest niemals privat halten kannst", sagte die amerikanische Popsängerin im Interview mit "The Hollywood Reporter". Es sei hart und traurig, so die 23-Jährige - "vor allem, weil Beziehungen etwas Privates sein sollten".

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Es fühle sich so an, als ob nach jedem ungezwungenen Date mit einem Mann ein Bild davon im Internet lande. "Manchmal gehst du mit einem Typen aus, der nicht dein Freund ist, und plötzlich steht im Internet: "Sie sind verheiratet, bla bla bla.""

Das fühle sich aufdringlich an. "Es fühlt sich an, als ob man gestalkt wird und dann verurteilt wird für diese Bilder." Sie sei Single und habe keinen Freund. "Wenn dann diese Bilder als Beweis dafür genutzt werden, dass du ein schlechter Mensch bist, das ist die verrückteste Sache", sagte sie. "Aber ich weiß, wer ich bin und was meine Werte sind, und ich versuche, mich daranzuhalten." Gleichzeitig wünsche sie sich, 23 Jahre alt zu sein und das Leben auf normale Art und Weise zu erleben.

Rodrigo wurde durch ihre Rolle in der Disney-Serie "Bizaardvark" bekannt. Ihr Debütalbum "Sour" brachte sie 2021 heraus. 2022 gewann sie drei Grammys. Ihr drittes Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" erschien in diesem Jahr.

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