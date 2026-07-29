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"Nightcall": Kult-DJ Kavinsky 50-jährig gestorben

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Kavinsky starb im Alter von 50 Jahren
©APA/APA/AFP/THIBAUD MORITZ
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Der französische DJ Kavinsky - bürgerlich Vincent Belorgey - ist laut übereinstimmenden Medienberichten tot in Paris aufgefunden worden. Er wurde 50 Jahre alt. Kavinsky erlangte mit einem Elektropop- bzw. Synthwave-Sound, der an Filme aus den 80er-Jahren erinnert, Bekanntheit. Mit dem Song "Nightcall", der im Film "Drive" (2011) von Nicolas Winding Refn prominent platziert ist, fand er auch in den Mainstream Eingang. 2024 trat er im Rahmen der Olympischen Sommerspiele auf.

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Der Franzose galt als eine prägende Figur der Elektroszene. Bereits sein Debüt-Album "OutRun" (2013) wurde positiv aufgenommen. Manche seiner Songs fanden Eingang in Videospiele - wie etwa "Testarossa Autodrive" in "Grand Theft Auto IV". Auch als Schauspieler trat der Musiker in Erscheinung. So trat er für Regisseur Quentin Dupieux für "Nonfilm" und "Steak" vor die Kamera.

Wie Medien unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft berichteten, wurde eine Untersuchung zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet. Am Ort des Geschehens hätten die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte keine verdächtigen Hinweise festgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach Informationen von "Le Parisien" werde die Möglichkeit eines Schlaganfalls geprüft.

Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard würdigte Kavinsky auf der Plattform X als einen besonderen Künstler, dessen zugleich tanzbare und nostalgische Musik Menschen weltweit begeistert habe.

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